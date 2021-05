NCR mayors nagkasundong luwagan limitasyon sa negosyo, social gatherings

MAYNILA - Napagkasunduan ng mga alkalde ng National Capital Region na taasan ang kapasidad na maaaring buksan sa ilang negosyo at bilang na maaaring dumalo sa social gathering sa Hunyo sa gitna ng mga limitasyon dahil sa COVID-19.

Kasabay nito ang pagbaba ng kaso ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa rehiyon matapos ang pagsirit noong Marso at Abril.

"Unti-unti but surely po tayo. Bago ito mapag-decide nag-report ang DOH... at napakaganda, bumababa na ang kaso, maganda na ang ICU, hospital beds. Kaya mahirap namang biglain lahat kaya nga we take this with caution," ani Metropolitan Manila Development Authority chairman Benhur Abalos.

Papayagan umano ng MMC na itaas sa 50 porsiyentong kapasidad ang pwedeng dumalo sa mga gawain sa simbahan, mula sa dating 30 porsiyento.

Inirekomenda rin ng samahan na turukan ang lahat ng mga manggagawa sa pag-arangkada ng pagbabakuna sa A4 at A5 category, maliban sa mga naka-work from home.

Dapat namang maglagay ng expressway para pa rin sa mga nasa A1, A2, at A3.

Plano ring panatilihin ang curfew hours na alas-10 ng gabi hanggang alas-4 ng madaling araw.

Ayon kay Abalos, pinaghahandaan na ng mga lokal na pamahalaan ang massive vaccination sa Hunyo. Nagumpisa ang pagtuturok laban sa COVID-19 sa bansa noong Marso pero limitado pa rin ang bakuna sa ngayon.

Inirekomenda naman ng OCTA Research Group na manatili sa general community quarantine with lessened restrictions ang NCR Plus Bubble.

Para sa grupo, inirerekomenda nilang dagdagan ang mga bilang ng pampublikong sasakyan na namamasada, pero dapat panatilihin ang paghihigpit sa social gatherings.

Muli namang iginiit ni OCTA Research fellow Guido David na huwag ilagay sa MCGQ ang NCR Plus Bubble.

"'Yung MGCQ kasi you know it might be early lalo na konti pa lang 'yung nababakunahan natin, marami tayong nabakunahan na first dose pa lang and then 'yung nature of complacency. 'Pag nag-MGCQ tayo baka dumami ang mga taong mag-party, 'yehey okay na tapos na yung pandemic.' I mean that could be the impression sa mga general public," ani David.

Tiwala naman si David na luluwag na rin ang restriction sa loob ng dalawang buwan dahil parating na ang mas maraming bakuna.

