Mahigit 50 pamilya maaaring maapektuhan ng ginagawang highway sa CamSur

Mahigit 50 pamilya sa isang barangay sa San Fernando, Camarines Sur ang nangangambang mawalan ng bahay at kabuhayan dahil sa ginagawang tourism coastal highway na bahagi ng "Build, Build, Build" project ng gobyerno.

Nasira ng bagyo noong nakaraang taon ang bangka ng mangingisda na si Romulo Sibulo ng Barangay Cotmo sa San Fernando. Nakaharap sa Ragay Gulf ang barangay kaya nagtatayo ang Department of Public Works and Highways (DPWH) Camarines Sur ng seawall rito at sa mga dadaanan ng ginagawang Pasacao-Balatan Tourism Coastal Highway.

Magdadala umano ng oportunidad ang mahigit 40 kilometrong kalsada, ngunit hindi para sa maliliit na mangingisda tulad ni Sibulo.

"Unang-una ho 'yung daungan namin, malaking problema sa amin sa daungan, nakikita niyo ang sitwasyon dito talagang wala na lalong lalo 'pag may kalamidad. Saan namin ilalagay mga bangka namin? Wala naman kaming ibang hanapbuhay," aniya.

Pinakamaraming pamilya ang maaaring maapektuhan sa Barangay Cotmo kapag inumpisahan na ang paggawa ng bahagi ng highway doon.

Ngunit giit ng alkalde, pag-aari ng lokal na pamahalaan ang mga loteng posibleng daanan ng kalsada kaya ayuda at relokasyon lang ang maibibigay sa mga apektado. Ang mga may titulo ng lupa lamang ang babayaran ng kapitolyo.

"Province ang nagbabayad base sa assessment ng provincial assessor, but the problem lies when the lot is owned by the province or owned by the munisipyo. Barangay site owned by the munisipyo ang lote, so walang babayaran ang gobyerno kung dadaan o gagamitin ng gobyerno ang lote," paliwanag ni San Fernando Mayor Fermin Mabulo.

Nakatigil ngayon ang trabaho sa halos P15-bilyong proyekto matapos magbarikada ang mga residente noong Lunes.

Bahagi ng "Build, Build, Build" project ang naturang multi-year at convergence project ng ilang ahensiya, pero hindi ito pinondohan ng pamahalaan ngayong taon dahil umano sa pagpapalit ng liderato sa Kongreso noong Oktubre 2020.

"Unfortunately for the year 2021 wala po itong release, ang on-going project natin d'yan ay 2020. Mayroon kaming proposal d'yan (sa 2021 national budget) pero na-slash po, pino-propose na natin ito sa 2022, so every year po," paliwanag ni Virgilio Eduarte, regional director ng DPWH Bicol.

Maglalabas ng notice of suspension sa proyekto ang DPWH-Bicol hangga't hindi nalulutas ang reklamo ng mga residente.

Nakatakda ring makipag-usap sa kanila ang lokal na pamahalaan.

—ulat ni Jonathan Magistrado