Liquor ban, curfew sa Davao City, pinalawig hanggang Hulyo 31

Palalawigin ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang curfew at liquor ban sa lungsod hanggang Hulyo 31, 2021

Ipinag-utos ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio ang pagpapalawig sa liquor ban at curfew sa lungsod hanggang Hulyo 31 bilang patuloy na pagiingat sa COVID-19.

“There is a need to extend the liquor ban and curfew to regulate some activities that can contribute to local transmission in the city,” ani Duterte.

Sisimulang ipatupad ang Executive Order No. 30, series of 2021

sa Mayo 31.

Batay sa kautusan, 24 oras pa rin ang liquor ban sa mga pampublikong lugar, habang ang curfew ay mula 9 ng gabi hanggang 4 ng madaling araw.

Exempted sa curfew ang mga may trabaho o negosyo sa mga nasabing oras.

Tinukoy ng alkalde at ni Davao City Health Office Acting Head Dr. Ashley Lopez na local transmission ang nangungunang sanhi ng virus infection sa kanilang lugar. Sanhi din ng pagkalat ng virus ang mga social gathering.

Sa kabuuan, umabot na sa 16,256 ang kaso ng COVID-19 sa Davao City kung saan 154 ang bagong kaso na naitala noong Miyerkoles. Nasa 1,191 naman ang bilang ng aktibong kaso.

- Ulat ni Hernel Tocmo

