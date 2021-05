Estudyante patay sa pamamaril sa Isabela

Nananawagan ng hustisya ang pamilya at mga kaibigan ng isang estudyanteng namatay sa pamamaril sa Cabagan, Isabela noong Martes.



Kinilala ang biktima na si Anthony Cammagay, 20, residente ng Barangay Ugad at second year BS Agriculture Technology Student sa isang unibersidad.

Sa imbestigasyon ng Cabagan Police, napag-utusan ang biktima na magpa-photocopy ng death certificate ng kaanak kung kaya lumabas siya ng bahay.

Tinatayang 100 metro pa lang ang layo niya sa kanilang bahay nang tambangan at pagbabarilin ng riding-in-tandem.

Agad nasawi ang biktima dahil sa mga tama ng bala sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Hindi ito ang unang pagkakataon na may nagtangka umano sa buhay ng biktima, ayon pa sa pulisya.

"Noong May 16 po, meron na rin pong nagtangkang pumatay sa kaniya. Kagagaling niya po sa Barangay Bungad, San Pablo, Isabela at pauwi na sa Cabagan, may sumunod sa kaniya na dalawang tao. Allegedly siya ay pinutukan ngunit siya po ay maswerteng hindi natamaan," ani Police Major Rodante Albano na hepe ng Cabagan Police.

Patuloy na inaalam ang motibo ng pagpatay sa biktima na kilala raw na tahimik, mabait, walang bisyo at tanging libangan ay pagpipinta.

"Noong nakaraang taon, hindi pa tayo ang nakaupong hepe ng Cabagan, napag-alaman natin na siya rin ay na-involve sa road rage na kung saan siya ay hinabol, pero sa kabutihang-palad nakarating siya sa himpilan Cabagan at nakahingi siya ng tulong," dagdag ni Albano.

Umaasa ang pulisya na makakatulong sa imbestigasyon ang kuha ng CCTV para matukoy ang dalawang suspek.

- ulat ni Harris Julio

