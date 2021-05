Duterte may babala, paniniguro sa pulisya

MAYNILA — Isang panibagong babala ang binitawan ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga pulis.

"Kaya itong mga pulis, I caution you, mag... Huwag kayong mag-abuso. Huwag kayong mag-duty kung lasing kayo kasi pag... Kayo ang hahampasin ko. Iyong dala-dala ninyo na rattan 'yon ang ihampas ko sa ulo ninyo," ani Duterte noong Miyerkoles.

Pero sa kabila nito, nangako ang Pangulo na dedepensahan niya ang mga pulis kung nasa tama.

"But when you do your work and you follow the rule, I will be there to defend you. Hindi ako papayag ng harassment diyan. Hindi talaga ako papayag... If you want my help, come here sa Malacañang... Depensahan ko kayo sa habang panahon but do not lie to me when I ask questions," sabi ni Duterte.

Sinabi ito ni Duterte matapos ipahayag ni Philippine National Police (PNP) chief Gen. Guillermo Eleazar noong Miyerkoles na nakahanda ang pulisya na buksan ang buong record nito ng mga napatay sa war on drugs para masuri ng Department of Justice.

Kasalukuyang nirerepaso ng DOJ ang kaso ng mga biktima umano ng extrajudicial killings, alinsunod sa ipinangako nito sa United Nations Human Rights Council.

Nauna nang isinumite ang partial report nito kay Duterte na tiningnan ang higit 300 mga kaso ng EJK.

Balak sana nilang tapusin ang kanilang review sa Oktubre pero inaasahang maaantala ito dahil sa dami ng titingnang kaso.

Ang layunin ng review, masampahan ng kaso ang mga dapat managot.

"I hope it starts an investigation... A more in-depth investigation on the part of the PNP as to how they conduct their operations... This is really to ensure that those accountable are really brought to justice and the appropriate criminal and administrative complaints are brought against them," sabi ni Justice Undersecretary Adrian Sugay.

Para sa Commission on Human Rights, mahihikayat ang mas marami na magsampa ng kaso kapag nakikita nilang handang mag-imbestiga ang gobyerno. Hirit pa nila, sana ay masilip rin nila ang drug war records ng PNP.

Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevarra, makatutulong umano ang CHR sa ibang paraan, gaya ng paghahanap at pagtulong sa mga testigo.

"The DOJ has its own separate agreement with the CHR. Besides, the CHR’s involvement may be in some other form, such as in locating and assisting witnesses. This was one of the things that I discussed with the CHR today, as I intend to honor the DOJ’s commitment to engage the CHR in this endeavor," ani Guevarra.

Ayon naman kay Eleazar, nasa DOJ na ang pagpapasya kung ibabahagi nila ang datos sa CHR.

—Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News