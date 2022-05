Watch more News on iWantTFC

Higit 400 porsiyento ang itinaas ng mga kaso ng dengue sa Eastern Visayas ngayong taon kumpara noong nakaraan, ayon sa Department of Health sa rehiyon.

Mula Enero hanggang Mayo 22, pumalo na sa 1,351 ang bilang ng naitatalang dengue cases, kasama ang 5 namatay.

Noong parehong panahon ng 2021, umabot lang sa 254 ang bilang ng mga kaso ng sakit.

Tatlumpu't dalawang barangay naman ang nakitaan ng clustering ng mga kaso, pinakamarami sa Southern Leyte.

Patuloy naman ang abiso ng mga lokal na awtoridad na ipatupad ang 4S strategy — search and destroy breeding sites, self-protection, seek early consultation, at say yes to fogging — para maiwasan ang sakit.

Nauna nang iniulat ng Central Visayas at ilan pang lugar sa bansa ang pagsipa ng mga kaso ng dengue, lalo't panahon na ng tag-ulan.

Samantala, sa Bacolod City at Negros Occidental, umakyat na sa 9 ang namatay dahil sa dengue ngayong taon.

Ayon kay Negros Occidental provincial health officer Ernell Tumimbang, nakaalerto na sila matapos umabot sa 633 ang tinamaan ng dengue sa kanilang lugar.

Nakipagpulong na aniya sila sa mga local government unit para tuntunin ang breeding ground ng mga lamok at mapigilan ang pagtaas ng kaso sa probinsiya.

— Ulat nina Jenette Ruedas at Angelo Angolo