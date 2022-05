MAYNILA - Wala pang RT-PCR kit para sa monkeypox ang Pilipinas sakaling may mga taong pinaghihinalaang tamaan nito, ayon sa mga awtoridad.

Ito ay sa gitna ng anunsiyo ng isang pharmaceutical company na lumikha sila ng PCR test para masuri kung may monkeypox ang isang indibidwal.

Sa ngayon, sa pamamagitan ng genome sequencing ginagawa ang pagsusuri,

"Wala pa po tayong RT PCR kit dito para magtest ng monkeypox. Ang paraan para malaman natin kung meron o walang monkeypox ay thru whole genome sequencing," ani Dr. Alethea De Guzman ng Department of Health Epidemiology Bureau.

“Isa po doon ay kailangan ipadala natin sa ating partner sa UP Philippine Genome Center para sila ang agarang makagawa ng whole genome sequencing. At meron tayong ipapadalang sample sa RITM dahil posibleng ipadala sa labas ng Pilipinas para doon gawin ang RT PCR Confirmation.”

Pero iginiit niya na dapat naghahanda na ang lahat hindi pa man dumadapo ang sakit sa bansa.

“Tayo ngayon ay nakakakita ng mga monkeypox cases sa mga non- endemic countries na karamihan sa kanila ay walang travel history sa isang endemic country. Ibig sabihin, yung monkeypox ay nakuha na nila locally. at hindi dahil galing sila sa ibang bansa," ani De Guzman.

Kasama sa sintomas ng monkeypox ang pagkakaroon ng kakaibang klase ng rashes o pantal sa katawan, pagkaranas ng pananakit ng ulo, lagnat, myalgia, pananakit ng likod, panghihina, at pamamaga ng kulani.

Pero imbes na sa ilong tulad ng ginagawa sa COVID-19, kumukuha ang mga medical professional ng RT-PCR sample mula mismo sa rashes ng pasyente.

Sa ngayon, wala paring maituturing na antiviral drug para sa monkeypox.

Ipinapatupad naman ng Bureau of Quarantine ang Electronic Health Declaration Checklist para sa mga parating na pasahero sa bansa.

"Ngayon lahat ng airlines nagfa follow sa requirements na ito, pinapaki-usapan nila ang mga passengers to use this. We have a visibility of all arriving travelers in the Philippines, surveillance is an important tool to prevent this from monkeypox from entering this country," ani Dr. Carlos Dela Reyna ng Bureau of Quarantine International Health Surveillance Division.

Muling igiiit ng DOH na hindi pa kailangang isara ang border ng Pilipinas nang dahil sa Monkeypox.

-- Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News