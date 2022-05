MAYNILA - Inihayag ng ilang party-list groups ang kanilang magiging prayoridad sa oras na magsimula na sila ng trabaho sa 19th Congress.

Nitong Huwebes, nasa 55 party-list ang naiproklama na sa Philippine International Convention Center (PICC)

Ang anak ni Sen. Bong Revilla na si Bryan Revilla na 1st nominee ng AGIMAT Party-list, sinabing uunahin ang pagtulong sa mga Pilipino na magkaroon ng trabaho.

Nirerepresenta aniya ng AGIMAT ang multi-sectoral groups.

Dumepensa naman si Revilla nang matanong hinggil sa political dynasties gayong may pwesto rin ang kanyang ama bilang senador, ina na si Lani Mercado bilang Bacoor City representative, at kapatid na si Jolo Revilla bilang Cavite 1st district representative.

"Of course sina mama at sina Jolo, may kanya kanya silang distrito nakaassign at ang AGIMAT Partylist po ay magdadala ng karagdagang tulong sa constituents natin," sabi ni Revilla.

"We are entitled to vote for what is good for the country and maraaming salamat po sa lahat ng tumulong dito para ma-elect tayo bilang party-list representative," dagdag pa niya.

Ang 1-Rider Party-list naman na ikalawa sa nakakuha ng pinakaraming boto at may magiging dalawang pwesto sa Kongreso, sinabing tututukan ang kapakanan ng mga motorista.

"Tumakbo po tayo dahil matagal na panahon na nakikita natin na amg mag motorista ay nabibiktima ng mga pangaabuso at muling pagpapatupad ng batas kaya po pangunahing isusulong natin ng 1 rider partylist ang mga batas na magpoprotekta sa mga motorista," sabi ni Bonifacio Bosita, ang first nominee ng party-list.

Bagaman hindi nabigyan ng puwesto, dumalo rin sa proklamasyon ang artistang si Karla Estrada.

Siya ang third nominee ng TINGOG partylist na nakakuha lamang ng dalawang pwesto sa Kongreso.

"Ipapagpatuloy natin ang ating livelihood program, medical assistance at siempre at ating education prorgams, at ang pagpapalawak, papaparami ng ating scholars. Hindi ako uupo bilang kongresista ng TINGOG partylist pero isa ako sa mga magsusulong ng programa ng TINGOG partylist," sabi ni Estrada.

Bagaman dapat kasama sa mga panalong partylists, hindi napasama sa proklamasyon ang United Senior Citizens dahil sa isyu sa accreditation nila.

"We are awaiting the resolution of the case before we dispose whether we proclaim or not so that will depend on the outcome of the case," paliwanag ni Comelc Commissioner Aimee Ferolino.

Naniniwala ang Comelec na naging matagumpay ang programa.

"The proclamation went very well maayos ang program at maayos natin na natapos ang proclamation lahat ng mga partylist winners na ating naiproklama," sabi ni Ferolino.