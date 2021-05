Walang cover-up sa imbestigasyon ng pagkamatay ng binatang may autism: Eleazar

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Tiniyak ni Philippine National Police Chief Gen. Guillermo Eleazar na walang magiging cover-up sa imbestigasyon sa pagkamatay ng binatang may autism sa Valenzuela.

Namatay ang 18 anyos na si Edwin Arnigo sa gitna ng operasyon kontra tupada nitong Linggo.

Sinabi ng pulisya na nang-agaw umano ng baril si Edwin kaya nabaril. Pero pinabulaanan ng pamilya ng biktima ang pahayag ng mga awtoridad.

"Kung sino ang may kasalanan ay mananagot. And that was the assurance that I have given to the parents of the victim and also to the Filipino people na nage-expect no less than on this effort na ginagawa ng ating pulis," ani Eleazar sa panayam ng ABS-CBN News.

Ito rin ang pangakong binitiwan ni Eleazar sa ina ni Edwin na si Helen Arnigo nang bumisita ang hepe sa lamay ng biktima.

"Sabi naman po nila ni Sir na gagawin daw nila lahat para mabigyan ng hustisya 'yong anak ko... kaya talagang tutulungan nila kami hanggang sa dulo," ani Helen.

Ayon kay Eleazar, nagsasagawa na ng magkahiwalay na imbestigasyon ang PNP Internal Affairs Service at Northern Police District (NPD) kaugnay sa insidente.

Ayon naman kay Col. Ramchrisen Haveria, hepe ng Valenzuela police, relieved na ang 3 sa mga sangkot na pulis sa operasyon.

Nasa restrictive custody naman ng NPD si Master Sgt. Christopher Salcedo, ang pulis na nakabaril umano kay Edwin.

Sinubukan ng ABS-CBN News na kuhanan ng pahayag si Salcedo pero tumanggi itong magpa-interview.

"Magtiwala sila sa pulis, gaya ng sinabi ni chief PNP, na hindi naman natin 'yan pagtakpan. Kung sila'y nagkamali, siyempre dapat sagutin nila," ani Haveria.

Bukod sa pulisya, may sariling imbestigasyon din ang National Bureau of Investigation at Commission on Human Rights sa insidente.

Tapos na ang autopsy at nakatakda namang isagawa ang paraffin test sa biktima.

Determinado umano ang pamilya Arnigo na kasuhan ang mga sangkot na pulis.

Sa Linggo nakatakda ang libing ni Arnigo.