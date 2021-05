Suspek sa bentahan ng COVID-19 vaccination slots sumuko, nanindigang walang kasalanan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Sumuko na sa lokal na pamahalaan ang 25 anyos na suspek sa likod ng umano’y bentahan ng slots para sa COVID-19 vaccination sa Mandaluyong City.

Ayon kay Mandaluyong Mayor Menchie Abalos, mismong ang ama ng suspek na si Cyle Bonifacio na nagtrabaho bilang barangay kagawad sa lungsod ang nagdulog tungkol sa kaniyang anak.

"Tumawag sa akin ang tatay, sabi niya anak niya. I thought all the while, 'di ko talaga alam na taga-Mandaluyong siya," ani Abalos.

"Di rin niya alam ang ginagawa ng anak niya kung di pa siya pinuntahan ng kapulisan," dagdag niya.

Sabi ni Bonifacio, hindi talaga siya nagbenta kundi nagbigay lamang sa kaniya ng resibo. Pero tumanggi siyang pangalanan kung kanino galing ito.

Nilinaw din niya na walang kinalaman sa insidente ang kaniyang mga magulang.

Dagdag pa niya na handa siyang sabihin ang lahat sa mga awtoridad.

"Gusto ko lang sabihin na ‘di talaga ako nagbenta. Ang resibo na ‘yun ay kusang bigay sa akin ng taong ‘yun," ayon sa suspek.

Dagdag niya: "Confident ako na wala akong kasalanan dito. Lumutang ako sa publiko para matapos na ang isyung ito.”

Wala rin umano siyang koneksyon sa lokal na pamahalaan.

Sinubukan ng ABS-CBN News na kuhanan ng pahayag ang mga magulang ng suspek pero tumanggi silang humarap sa camera.

"Ang demeanor ng magulang kanina, both of them are shocked. They haven’t seen their child for the last 3 years. Sabi mismo ng tatay at nanay kaharap ako, 'Anak, magsabi ka ng totoo. If you want to help yourself. Huwag kang magsisinungaling. Lahat sabihin mo sa kanila. Nakakahiya na dinungisan mo pangalan natin, ang lungsod, kailangan harapin mo lahat ito,'" ani MMDA chairman Benhur Abalos.

Aalamin din ng pulisya kung sino-sino ang nasa likod ng vaccine-slot-for-sale scheme.

"Fortunately, humarap siya ngayon. We have been looking for him. Dito magsisimula muli ang identities. We will be releasing the complete details after filing of the case," ayon kay Mandaluyong City police chief Police Col. Gauvin Mel Unos.

Nai-turnover na sa PNP-CIDG ang suspek.

May ilang lokal na pamahalaan nang gumagawa ng hakbang para mapigilan ang mga ganitong insidente, gaya ng Pasay at Maynila.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News