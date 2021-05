Panukalang dagdag bed capacity sa ilang ospital, nahanapan na ng pondo ng Senado

MAYNILA - Tapos na ang girian nina Senate minority leader Franklin Drilon at Sen. Bong Go ukol sa pagdaragdag ng bed capacity ng 13 na public hospital sa iba't ibang siyudad at lalawigan sa bansa.

Sa plenary session nitong Miyerkoles, nagkasundo na papondohan ang health facilities ng enhanced program ng Department of Health sa ilalim ng year 2022 national budget.

Bago ito, iminungkahi ni Drilon na papondohan ang nasabing programa ng DOH ngayong taon, pero sinabi ni Go na ayaw pumayag ng Department of Budget and Management.

Una na ring sinabi ni Drilon na magmumukhang paasa rito ang gobyerno dahil magiging batas ang expansion ng ospital sa bandang buwan ng Hulyo, pero sa susunod na taon pa ito mapopondohan.

Ang mga ospital na pinadadagdagan ng bed capacity ay nasa Ilocos Sur, Palawan, La union, Quezon City, Mandaluyong city, Misamis occidental, Leyte, Eastern Visayas, Misamis Oriental, Pangasinan, Davao at Iloilo.

Matatandaang pinuna ni Drilon si Go sa tangka nitong ipatigil ang interpellations sa kaniya sa Senado ukol sa pagpasa ng mga panukalang batas para sa pagpapalawak ng kapasidad ng mga ospital.

--Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

KAUGNAY NA BALITA

Watch more in iWantTFC