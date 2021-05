Municipal offices sa Silago, Southern Leyte isinailalim sa 3-araw na lockdown

Sa ilalim ng Executive Order No. 41, tatlong araw na nakalockdown ang mga opisina sa munisipyo ng Silago sa Southern Leyte para bigyan daan ang contact tracing at disinfection sa posibleng nakasalamuha ng nagpositibo nitong kawani. Larawan mula kay Alfie Cruzada Almine

Isinailalim sa tatlong araw na lockdown ang mga opisina ng munisipyo ng bayan ng Silago sa Southern Leyte simula Martes hanggang Biyernes, Mayo 28 matapos na magpositibo ang isang kawani nito.

Sa ibinabang Executive Order No. 41 ni Mayor Pacita Almine, layunin ng lockdown na mabigyang-daan ang pag-disinfect sa mga opisina at maayos na maisagawa ang contact tracing sa mga taong posibleng naging close contact na naturang kawani.

Kabilang sa mga tanggapang nakalockdown ay ang mga sumusunod:

- Mayor’s Office

- Sangguniang Bayan’s Office

- Treasurer’s Office

- Civil Registrar’s Office

- Assessor’s Office

- Budget Office

- Engineering Office

- Accounting Office

- Planning and Development Office

- Social Welfare and Development Office

- Agriculture’s Office

- Environment and Natural Resources Office

- Tourism Investment and Promotion Office

- Human Resource and Management Office

- Public Employment Service Office

- Local Government Operations Office/DILG

- Local COMELEC Office

Inabisuhan na ang mga empleyado ng nabanggit na mga opisina na manatili sa kani-kanilang bahay at iwasan muna ang pakikihalubilo sa ibang tao habang patuloy pa ang contact tracing.



Nananatili namang bukas ang tanggapan ng Rural Health Unit (RHU), Disaster Risk Reduction and Management Office (DRRMO) at Municipal Task Force (MTF).

- Ulat ni Sharon Evite