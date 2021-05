Mas makabubuting i-extend ang mahigpit na GCQ sa NCR Plus: OCTA

Watch more in iWantTFC

Sa kabila ng patuloy na pagbuti ng numero ng COVID-19 sa National Capital Region (NCR) at mga karatig-lalawigan, mas makabubuti pa ring palawigin ang general community quarantine (GCQ) with heightened restrictions na umiiral dito, ayon sa grupo ng mga eksperto.

Ayon sa OCTA Research Group, kahit nasa 80 porsiyento na ang ibinaba ng mga kaso sa NCR kompara noong peak ng surge, hindi nakatitiyak kung magpapatuloy ang pababang trend.

May ilan na rin kasing mga insidente ng mass gathering na nai-report na posibleng magdulot ng pagkalat ng sakit.

"Even though we have made significant improvements, the NCR will always be at risk of another surge. We don’t know when this may happen," sabi ni Guido David ng OCTA.

"Variants come in. We have the Indian variant and complacency may lead to another surge at this point in time," dagdag niya.

Nasa 0.53 na lang ang reproduction number sa NCR. Kung pagbabasehan ang pagbabantay ng OCTA sa halos isang taon, isa na raw ito sa pinakamababang reproduction number na naitala.

Sa kabila nito, tingin ng grupo, hindi pa oras para tuluyang luwagan ang quarantine status ng NCR Plus.

Kung gagawin man ito dahil sa pangangailangang balansehin ang kalusugan at ekonomiya, dapat maging maingat.

"While we believe we can relax restrictions, we think that we should try to retain GCQ at this time because the cases are still significant," ani David.

"If we ease restrictions, it has to be calibrated. We can add more public transportation rather than increase capacity in public transportation," aniya.

Hindi pa masasabing dahil sa bakuna kaya bumaba ang bilang ng mga kaso sa NCR Plus, kundi ito'y dahil sa paghihigpit ng community quarantine.

Dahil sa kasalukuyang supply ng bakuna at porsiyento ng populasyong puwede at gusto mabakunahan, sinabi ng OCTA na "containment" ang pinakamagandang layunin sa ngayon.

Sa ilalim nito, 40 hanggang 50 porsiyento ng populasyon ang dapat nabakunahan.

Pero dahil herd immunity pa rin ang pinakainaasam ng lahat, kailangan maging mas mabilis ang kilos ng pamahalaan sa pagbabakuna.

"If the target is to achieve herd immunity in the NCR Plus 8 before Christmas, then we should be vaccinating in the NCR Plus 8 between 200,000 to 300,000 doses per day for the 6-month period beginning June 1," ayon naman kay Fr. Nicanor Austriaco ng OCTA.

Bagaman hindi pa tapos ang mga pag-aaral sa kung gaano katagal ang bisa ng bakuna sa isang tao, sinabi ni Austriaco na base sa ilang pag-aaral sa immune response sa mga virus na kahalintulad ng SARS-CoV-2, posibleng tumagal ito nang 1 o 2 taon.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News