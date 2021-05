Isang mall sa San Juan City gagawing COVID-19 vaccination site

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Gagawing vaccination site ng San Juan City local government ang isang mall sa lungsod bilang paghahanda sa pagbabakuna ng mga economic frontliner at indigent simula Hunyo.

Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, gagamitin ang mga sinehan at iba pang espasyo ng Greenhills Shopping Center para mas marami ang mabakunahan kada araw.

“Ang Greenhills Shopping Center ang ating main commercial area sa ating lungsod at marami po sa A4 economic frontliners ay dito nagtatrabaho,” ani Zamora.

Sa ngayon, nasa 1,800 ang nababakunahan sa lungsod kada araw.

“They will simply walk dito sa ating Theater Mall, gagamitin natin 'yung mga movie theaters, 'yung mga area ng shopping center na pinabakante muna natin for a while upang magsilbi bilang vaccination center,” ani Zamora.

Tiwala naman si Zamora na dahil kasya pa hanggang sa loob ng 8 araw ang natitirang supply ay mapupunan pa ito ulit ng Department of Health kapag malapit nang maubos.

Dati nang nasabi ng Inter-Agency Task Force on COVID-19 response na sisimulan sa Hunyo ang pagbabakuna ng mga nasa A4 at A5 category o ang economic frontliners at mga mahihirap.

Sa ngayon, may 4,305,575 nang nabakunahan kontra COVID-19.

Sa bilang, 3,318,646 ang nabakunahan ng unang dose habang 986,929 naman ang nabakunahan ng second dose. Target ng Pilipinas na mabakunahan ang 58 milyon para makamit ang herd immunity.