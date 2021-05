Ilang LGU sa Metro Manila naghahanda na sa pagbabakuna sa A4, A5 groups

Tinurukan ng COVID-19 vaccine ang isang education frontliner sa symbolic vaccination sa Marikina noong Mayo 19, 2021.Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Sa kabila ng manipis na supply ng bakuna kontra COVID-19, naghahanda pa rin ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila na bakunahan ang mga sakop ng A4 at A5 priority groups o iyong mga economic frontliner at mahihirap.

Nauna nang sinabi ni vaccine czar Carlito Galvez na maaaring umpisahan ang pagtuturok sa A4 group sa susunod na buwan o kapag "steady" na ang supply ng bakuna.

Sa Valenzuela, nililista ng local government unit (LGU) ang pangalan ng mga nagtatrabaho sa mga factory sa lungsod para hindi magdagsaan sa mga vaccination site.

"Remember, let’s say a company has about 1,000 employees. Kapag dinala niya sa site 'yon, baka ang tagal na ng inaantay ng mga iba nating individual registrants kasi kailangan pang tapusin yung 1,000 ng isang company," sabi ni Gatchalian.

"We’re going to open industry-specific vaccination sites. We have 2 - one per congressional district," dagdag niya.

Hinihintay naman ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang pinal na guidelines mula sa Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases habang nagpapatuloy ang online registration para sa pagbabakuna.

"Mamaya, hindi pala compliant doon sa guidelines na ibababa sa atin. So let’s just be little bit patient. Even 'yong categorization, baka magbago pa. So antayin na lang po natin," ani Sotto.

Tinatayang lagpas 30 milyong Pilipino ang posibleng bakunahan kapag pinayagan na ang A4 at A5.

Pero nauna nang idinaing ng ilang lokal na opisyal sa Metro Manila ang kakulangan ng supply ng bakuna.

Sa Marikina, ramdam na ang kakulangan sa bakuna dahil tatagal na lang ng hanggang Lunes ang kanilang supply.

Tumaas kasi ang bilang ng mga nababakunahan ng lungsod kada araw.

Sa San Juan, sinabi ni Mayor Francis Zamora na nasa 12,953 na laan para sa first doses ang natitira doong bakuna at nagpapadala pa raw ang Department of Health (DOH) ng dagdag na supply kapag nauubos na ito.

Ihihirit naman ng pribadong sektor sa DOH na payagan silang gamitin munang pang-first dose ang mga AstraZeneca vaccine na darating sa Hunyo.

Ayon kay Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion, tinatayang nasa 1.2 milyon dose ng AstraZeneca ang darating.

Kaya kung papayag ang DOH, 1.2 milyong manggagawa agad ang mababakunahan.

Tatlong buwan naman, ani Concepcion, ang pagitan ng first at second dose ng AstraZeneca kaya hindi kakapusin ang supply para sa second dose kung maayos ang schedule at delivery ng mga susunod na order ng bakuna.

"Sayang naman if we keep it sa storage ng Zuellig in the next months. Might as well use it for others," ani Concepcion.

-- Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News

