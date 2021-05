Ilang Chinese nabakunahan kontra COVID-19 sa Pasay

MAYNILA – May ilang Chinese national na nasa priority groups ang nabakunahan sa ilalim ng COVID-19 vaccination program sa Pasay City, ayon kay Pasay City Mayor Emi Calixto-Rubiano nitong Miyerkoles.

Sa pahayag sa media, sinabi ni Calixto-Rubiano na ang mga nabakunahang Chinese ay lehitimong residente ng Pasay City at kabilang sa priority categories na senior citizen (A2) o persons with comorbidities (A3).

Dumaan naman umano sila sa naaayon na proseso kung saan may naipakita silang barangay certificate at medical certificate para makatanggap ng bakuna.

Tiniyak din ng alkalde na nasuri nang maigi ang mga dokumento ng mga nabakunahang dayuhan at sumailalim pa sa interview sa vaccination sites.

“These individuals, like all the other people who got vaccinated, passed through the normal process, and during their registration, they submitted their Barangay Certificates and Medical Certificates indicating that they were residents of the city and they belonged to either the A2 or A3 groups,” saad ng alkalde.

Ayon sa impormasyon sa Public Information Office sa Pasay, ilan sa mga nabakunahang dayuhan ay mga negosyanteng miyembro ng Pasay City Chinese Chamber of Commerce at ang iba naman ay nagtatrabaho sa lungsod.

Itinanggi naman ni Calixto-Rubiano na may VIP treatment sa mga Chinese sa pagbabakuna kasunod ng isang post sa social media na ilan umanong Tsino ang nakatanggap ng bakuna sa mga vaccination site sa Pasay kahit hindi sila kabilang sa priority group ng pamahalaan.

Gayunman, ipinag-utos pa rin ng alkalde ang imbestigasyon sa report at nangakong isasapubliko ang resulta ng pagsisiyasat.

“I have instructed our City Administrator and the City Health Office to thoroughly look into this matter,” saad ni Calixto-Rubiano.

Nananatiling limitado ang suplay ng bakuna sa bansa, at nasa 3 milyon pa lang ang nababakunahan – malayo sa target na 70 milyon para sa herd immunity.

Karamihan sa bakuna sa bansa ay mula sa Sinovac ng China.

