Drilon at Go, muling nagharap sa Senado

MAYNILA - Sa muling paghaharap nila Senator Bong Go at Senate Minority Leader Senator Franklin Drilon sa Senado, muling sinagot ni Drilon ang naunang pahayag ni Go na pinapatagal niya ang pagpasa ng mga panukalang batas para sa pagpapalawak ng kapasidad ng mga ospital o Hospital Expansion Bills.

Ayon kay Drilon, hindi ang pagtatanong niya sa nakaraang Senate session ang dahilan ng pagkakaantala ng mga panukalang batas kundi ang hindi agad na pag-aksyon dito ng Senate Committee on Health na pinamumunuan ni Go.

Dagdag pa ni Drilon, halos isang taon ang inabot bago madala ito sa plenaryo kaya hindi rin umabot sa alokasyon ng pondo.

"All these bills have been pending in the Senate and in the committee since last year but were pointed out only last week. Bakit po inabot ng 15 buwan bago po dalhin sa plenaryo? Kaya gusto ko liwanagin, hindi po dahilan sa ating pagtatanong na natatagalan po, minsan lang po ako nagtanong last week, ngunit sa committee po ay mahigit sa 15 buwan na nakatengga," aniya.

Sagot ni Go, hindi nila pinatulog ang mga panukalang batas.0 Naantala umano ito dahil hindi pa kumpleto ang mga dokumento mula sa mga local government unit. Naapektuhan din umano ang pag-usad ng panukala ng pandemya, una na ang pagpapatupad ng lockdown sa Senado dahil sa mga empleyadong nagpositibo sa COVID-19 at pagtutok ng Senado sa mga COVID-19 bills noong nakaraang taon.

Pilit namang pinasagot ni Drilon si Go kung totoo o hindi na pinapatagal niya ang pagpasa sa mga ito.

"Simple lang po ang tanong ko, hindi totoo, Senator Go na dinelay ko ito, na pinatagal ko itong mga bills na ito," ani Drilon.

"I’m referring po dun sa ating apat na oras na pagdedebate Mr. President," sagot naman ni Go.

"Sinabi niyo po talaga, I’m pointing to it, you said that 'you pretend to support these bills but in fact you do not' and you were saying na pinatatagal ko ang pagpasa nitong mga panukalang batas. Hindi po totoo iyan hindi po ba?" ani Drilon.

"Now I am convinced Mr. President that you are willing to help these measures to be passed, Mr. President," sagot ni Go.

Nabigay naman ng suhestiyon si Drilon na kunin ang pondo para sa hospital bills sa miscellaneous personnel benefit fund at pension and gratuity fund na hindi umano gaanong nagagamit. Nagpasalamat naman si Go sa suwestiyon ni Drilon.