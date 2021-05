'Bakuna pass' para makalabas ang mga senior citizen, itinutulak

MAYNILA - Itinutulak ng presidential adviser na si Joey Concepcion na ituloy ang "bakuna pass" para makalabas ng bahay ang mga senior citizen.

Ang bakuna card, maaaring gawing digital kalaunan pero sa ngayon ay maaaring gamitin ng iniisyung card ng lokal na pamahalaan.

"This will increase the mobility of seniors, they can move around kung may bakuna card. pati yung RT-PCR, sa Amerika if vaccinated na you can travel without RT-PCR," ani Concepcion.

Kahit mawala ang bakuna card, may record daw ito na kada LGU, halimbawa sa EZ Consult ng Quezon City.

Pero kung ilang doktor ang tatanungin, hindi dapat biglaan ang pagluluwag pagdating ng Hunyo.

"To make life very simple, huwag na nating payagan... Masyado tayong nagmamadali. Di ko maintindihan tayo huling-huli nagdesisyon na magpabakuna. What is just a few months, maliit na lang po yan compared sa kung ano pwedeng mangyari sa atin," ani Maricar Limpin, Bise Presidente ng Philippine College of Physicians.



Para sa pederasyon ng senior citizens, ok lang na kumain pa rin sa labas ang mga nababakunahan na pero dapat outdoor dining lang.

"Kasi sa restaurants, di mo masiguro lahat ng nagsisilbi ay talagang COVID-free, kailangan talaga kaming senior 65 years and above kahit nabakuhanan na ng doble, kailangan talagang mag-ingat," ani Jorge Banal, President ng Federation of Senior Citizens Association of the Philippines-NCR.

Hirit naman ng isang grupo, bigyan ng 2 oras kada araw ang mag senior na makapunta sa supermarket.

"If it's 8-10 in the morning and nobody else goes except for seniors, it’s safer. It will encourage seniors to protect themselves more,” ani National Commission on Senior Citizens spokesperson Atty. Franklin Quijano.

Aabot sa 12 porsiyento pa lang ng nasa 10 milyong enior ang naturukan ng COVID-19 vaccines.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News