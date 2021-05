Babaeng buntis patay sa pagsemplang ng motorsiklo sa Ilocos Norte

Kuha ng Pasuquin PNP

Patay ang isang babaeng buntis matapos maaksidente sa sinaksakyang niyang motorsiklo sa bayan ng Pasuquin, Ilocos Norte, Linggo ng gabi.

Base sa imbestigasyon, pauwi ang babae at nakaangkas siya sa motorsiklo na minamaneho ng kaniyang live-in partner sa national highway sa Barangay Carusipan, nang tumama sa nakakalat na gulong ng trak sa kalsada ang kanilang motorsiklo.

Tumilapon ang mga biktima na parehong walang suot na helmet.

Isinugod sa ospital ang dalawa. Nagtamo ng gasgas sa iba't-ibang bahagi ng katawan ang lalaki habang ang babae ay napuruhan sa ulo.

Ayon sa hepe ng Pasuquin Police Station na si Police Lt. Roi Manuel Ordonio, na-comatose ang babae ng halos 12 oras sa ospital bago tuluyan itong binawian ng buhay.

Ani Ordonio, halos tatlong buwang buntis ang nasawi.

Sa tulong ng isang testigo, agad nakilala at nasa kustodiya na rin ng mga pulis ang naglagay ng nasabing gulong ng trak.

"According doon sa witness natin ay nagwalala ang suspek dahil sa kalasingan, may hawak hawak pa na tubo then inilagay niya sa gitna ng daan malaking gulong ng trak, " ani Ordonio.

"Nagwawala siya dahil nawalan siya ng pera."

Nahaharap sa kasong homicide ang suspek. —Ulat ni Grace Alba

