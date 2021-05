Ilang katutubong Aeta sa Pampanga, nakapagparehistro na para sa national ID

Ilang mga katutubong Aeta ang nakapagparehistro na para sa kanilang national ID sa Pampanga ngayong Lunes.

Maagang pumila si Rosita Serrano sa registration site na itinayo sa Barangay Camias sa bayan ng Porac, Pampanga. Aniya, matagal na niyang gustong magka-ID para makapagbukas ng bank account para sa kaniyang ipon para sa mga anak.

Sabik na rin magka-ID si Rabbit Serrano para mas madaling makakuha ng ayuda mula sa gobyerno lalo ngayong may pandemya.

Kasama sina Lola Rosita at Lolo Rabbit sa priority sector ng Philippine Statistics Authority (PSA) na mabigyan ng national ID sa pag-arangkada ng Step 2 registration ng Philippine Identification System (PhilSys) sa Porac.

Katulong ang lokal na pamahalaan, dinala ang registration site sa mga upland barangay at pina-swab ang mga taga-PhilSys para mapanatiling COVID-19-free ang mga Aeta community.

"Hinati po natin siya into two teams. 'Yung isang team po nandito po siya sa upland, for the registration of our IPs (indigenous peoples) kasi we want to limit the movement of our IPs sa baba kasi dito po sa upland wala pa po kaming COVID-19 cases," paliwanag ni Taps Laxamana, ng PhilSys.

Ayon sa PSA, nasa 3,000 hanggang 4,000 Aetas ang target na irehistro sa Porac hanggang Hunyo.

Sa Step 2, bawat Aeta ay kinukuhanan ng biometric information tulad ng fingerprint scan, iris scan at front facing photograph.

Inaasahang sa loob ng 2 buwan matatanggap na ng mga katutubong Aeta sa kabundukan ang kanilang national ID at ATM card mula sa PhilSys. — Ulat ni Gracie Rutao

