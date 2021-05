7-araw na quarantine para sa fully vaccinated OFWs suportado ng DOLE

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Suportado ng Department of Labor and Employment ang panukalang iklian ang quarantine period ng mga uuwing overseas Filipino sa bansa na kumpleto sa doses ng bakuna kontra COVID-19.

“I support the position of Sec. [Berna] Puyat,” ayon kay DOLE Secretary Silvestre Bello III.

Sa panukala ni Puyat, nais niyang gawing 7 araw ang quarantine period ng mga returning OFWs na kumpleto naman sa bakuna kontra COVID-19 para lalo silang ganahang umuwi ng bansa.

“I thank her for that and I hope the IATF (Inter-Agency Task Force) will approve her recommendation na bawas-bawasan naman ang quarantine period ng ating mga OFWs. Not only OFWs, pati mga turista,” sabi ni Bello sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Paliwanag niya, mawawalan ng gana ang mga turista na bumisita sa isang lugar kung kakailanganin nilang manatili sa quarantine facility ng 10 araw.



“Kasi pag turista pagpunta ka sa isang lugar for one week lang dapat. Pag pina-quarantine mo 'yan for 10 days, wala na, madi-discourage na mga turista natin,” aniya.

Sa kasalukuyan, ang mga returning OFW at balikbayan ay kailangang manatili sa quarantine facility ng 10 araw kung saan sila ay isa-swab sa ikapitong araw ng kanilang pagdating sa bansa. Kailangan din nilang obserbahan ang 4 na araw na home quarantine.

Samantala, tiniyak naman ni Bello na handa ang Pllipinas na magsagawa ng repatriation sakaling may magnais na umuwing Pilipino mula sa krisis na kinakaharap ng Israel at Palestine.

“As early as May 18 meron kaming tinatawag na rapid response team. Ito ay joint effort ng DFA (Department of Foreign Affairs) at DOLE. Anytime na kailangang irepatriate yung ating mga kababayan, ready na po team namin,” sabi niya.

Dagdag ni Bello na wala pa sa ngayong mga Pilipino ang nais na umuwi.

