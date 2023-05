Apat na tao ang inaresto ng National Bureau of Investigation dahil sa umano'y pamemeke ng SIM registration at paggawa ng mga pekeng GCash account.

Kasama rito ang suspek na si "Dale," isang senior high school student na nahuli ng NBI Cybercrime Division sa isang entrapment operation.

Na-monitor ng NBI ang pagbenta umano ni "Dale" ng mga pekeng GCash account.

Ayon kay "Dale," nagawan niya ng paraan na gumamit ng mga pekeng ID at picture ng ibang tao para makagawa ng mga GCash account - isang paraang natutunan niya sa isang group sa social media.

"Nagpo-post sila ng mga tutorial, binabasa ko lang, tapos ginagawa ko lang kung anong nandoon. Gumagana naman," ani "Dale."

Sa hiwalay na operasyon, naaresto ang 2 lalaki dahil sa pagbili ng mga GCash account, na kanila umanong binebenta sa isang buyer.

Hinuli rin ng mga awtoridad si alyas "Marlene," na kasabwat sa paggawa ng mga pekeng GCash account gamit ang mga SIM card na pineke ang pag-register.

"Mayroon taga-register online [tapos] ipapasa ko 'yong SIM tapos siya na ang mag-register ng number tapos sabi niya fake IDs ang gamit," anang suspek.

Naalarma ang NBI kung paano nakakalusot ang lantarang pamemeke ng mga suspek.

"We were able to find out in the SIM registration, they were using a pseudo or fake IDs. Gingamit din to register the SIM, picture ng aso or pusa," ani Jeremy Lotoc ng NBI Cybercrime Division.

Sa mga kasong natatanggap ng NBI, nagagamit ang mga pekeng e-wallet account sa mga scam.

Iniimbestigahan din umano ng NBI kung konektado ang mga suspek sa nangyaring phishing ng GCash accounts noong nakaraang linggo.

Inirekomenda naman ng NBI sa mga e-wallet company na higpitan ang kanilang security features. Makikipag-ugnayan din umano sila sa ibang ahensiya kung paano matitiyak na hindi nadadaya ang SIM registration.

"We will craft a recommendation. So it's for the SIM registration officers to adopt," ani Vicente de Guzman III, assistant director ng NBI Investigative Service.

Sa isang pahayag, pinuri ng GCash ang pagkakaaresto sa mga suspek.

Patuloy umanong pinapalakas ng kompanya ang kanilang internal controls.

Kasabay nito, makikipag-ugnayan din umano ang GCash sa mga mambabatas na gawing ilegal ang pagbebenta at pagbili ng mule accounts.

Kulong naman ang 4 na suspek matapos kasuhan ng paglabag sa Access Device Law kaugnay sa Anti-Cybercrime Law.

— Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News