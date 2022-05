Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Nanindigan ang ilang survivor ng nasunog na ferry sa Quezon province na wala silang nagamit na life jacket.

Hindi umano kasi nila makita ang life jacket sa barko.

Ang iba pa nga raw na pasahero ay mga container ng krudo ang ginamit para pampalutang.

“Wala po, wala pong life jacket. Talagang ako ay hawak lang ng anak ko. 'Yung iba po nagkagulo na sa side at kinuha na po nila yung mga container," ani Nova Realingo, isa sa mga survivor.

"'Yung container po na may mga krudo, tapos binuksan na nila at itinapon na nila yun laman ng container. Kaya talagang nagkagulo na."

Ayon naman sa survivor na si WIlfredo Llorico, nag-aagawan na ang mga tao sa mga timbulan.

"Nag-aagawan mga tao para lang may makuhang timbulan. Wala namang life jacket doon sa aming inuupuan, wala," ani Llorico.

Isinusulong na ni Quezon 1st District Rep. Mark Enverga na imbestigahan sa Kongreso ang nasabing trahedya.

“Kahapon ay kausap ko si Speaker Allan Velasco na baka pwedeng next week, makatapos ang canvassing, ay motu proprio ay pagbigyan naman na magkaroon ng imbestigasyon ukol dito. Kasi ito ay pangalawang pagkakataon na trahedya na Mercraft. So yun, hinihingan natin magbigay-linaw sa ating lahat kung ano nga po ang mga pagkakamali at kung may malalaki pang pagkakamali ang Mercraft," ani Enverga.

Nagbigay ng pinansiyal na tulong ang kampo ni Enverga sa mga biktima ng trahedya.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News