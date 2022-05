Opisina ng Philealth sa Mother Ignacia Street, Quezon City noong Hunyo 7, 2019. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Sisimulan sa Hunyo ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) ang pangongolekta ng mas malaking premium payment mula sa mga miyembro nito.

Mula 3 porsiyento, magiging 4 porsiyento na ang premium, katumbas ng P50 pataas na dagdag-singil sa mga contributor.

Nakasaad kasi sa Universal Health Care Law na 0.5 porsiyento ang dapat itaas sa PhilHealth premium kada taon.

Base sa batas, 4 porsiyento na ang dapat kolektahin ng PhilHealth para maabot ang target na 5 porsiyento pagdating ng 2024.

Hindi itinaas ang premium noong 2021 para maibsan ang bayarin ng mga Pilipino dahil sa COVID-19 pandemic.

Pero ayon kay PhilHealth Spokesperson Shirley Domingo, kailangan nang ipatupad ang dagdga-singil para pondohan ang mga nakapilang benefit plan ng medical insurer.

"Naintindihan po talaga namin ‘yong about this ‘yong difficulty ng ating mga kababayan lalo na ngayon, nag-start pa lang mag-recover ang economy natin," ani Domingo.

"But this is the law and only a law can rescind another law. So we have to implement the law... Mayroon nang naka-line up na new benefits and expansion of benefits that we will implement once we get funds from the increase in premiums," dagdag niya.

Sa ngayon, pending pa ang mga panukalang batas para sa suspensiyon ng premium increase.

Para sa mga kumikita nang mababa sa P10,000 kada buwan, magiging P400 na ang kanilang PhilHealth premium.

Mula sa kasalukuyang P300 na contribution rate, P100 ang dagdag, na paghahatian ng employer at ng miyembro.

Sa mga may buwanang sahod na P10,000.01 hangaang P79,999.00, maglalaro sa P400 hanggang P3,200 ang monthly premium.

Nasa P3,200 naman ang magiging kontribusyon ng mga sumasahod ng P80,000 pataas.

Para sa ilang miyembro, mabigat ang patong, lalo't mataas din ang presyo ng mga bilihin ngayon.

"Malaking impact kung papalo ng P400. Okay lang naman kung kakaltasan ako ng Philhealth kung tataasan din ang sahod," sabi ni June Balaois, isang delivery helper na umeekstra bilang TNVS rider.

Nilinaw rin ng Philhealth na epektibo ang dagdag-kontribusyon para sa buong taon ng 2022.

Kaya ang mga direct contributor na nakapagbayad na mula Enero ng 3 porsiyento ay kailangan pa ring hulugan ang 1 porsiyentong umento.

Walang naman umano itong interes at maaaring hulugan hanggang Disyembre.

Pag-uusapan pa umano ng PhilHealth ang premium hike sa mga indirect contributor tulad ng indigents, senior citizens, at persons with disability na sinasagot ng national government.