Pagtuturok ng second booster shot kontra COVID-19 para sa piling sektor sa San Juan City noong Mayo 20, 2022. Jire Carreon, ABS-CBN News/File

Wala pang inirerekomenda ang Department of Health (DOH) para sa ikalawang booster shot ng general adult population, sabi ngayong Miyerkoles ng miyembro ng technical advisory group (TAG) sa ahensiya.

Ayon kay Dr. Ana Ong-Lim ng DOH-TAG, nananatili pa rin kasing mabisa ang unang booster dose para maiwasan ng general adult population ang severe at critical na COVID-19 pati pagkamatay.

"Hanggang ngayon, 'yong mga pag-aaral na sinusubaybayan natin, they show consistent results that for most healthy adults and the younger population, itong outcome na ito — 'yong risk of death and severe and critical disease continue to be preserved," ani Ong-Lim.

"Kaya hindi tayo nagbibigay pa ng recommendations for second boosters for the rest of the adult population," dagdag niya.

Ayon sa doktora, wala pa ring rekomendasyon na i-roll out ang booster shots para sa mga may edad 5 hanggang 17.

Pero mahalaga aniyang matanggap ng mga bata ang primary vaccine doses.

"Gusto nating ang mga batang pinalalabas natin sa bahay at hinahayaan nating makihalubilo sa ibang mga tao outside their own bubbles, we want them to have every kind of protection that's possibly available," ani Ong-Lim.

Muling umugong ang usapan ukol sa ikalawang booster dose matapos ma-detect sa bansa ang mga kaso ng mas nakahahawang omicron subvariant ng COVID-19.

Pero iginiit ng mga awtoridad na wala pang community transmission, lalo ng BA.2.12.1 sublineage.

Ngayong bahagyang tumaas ang mga kaso ng COVID-19, nagpaalala rin ang DOH sa mga eligible na grupo na magpa-second booster dose na.

Kasama rito ang mga immunocompromised, senior citizen at health workers.

Sa isang presentation, sinabi ni Dr. John Wong ng Inter-Agency Task Force Technical Working Group na nakakakita ang bansa ng early signs ng isang surge.

Kaya mainam pa rin ang pagsunod sa protocols gaya ng pagsusuot ng mask, physical distancing, at pagtitiyak ng maayos na bentilasyon.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News