Vaccine slot 'seller' sa Mandaluyong tukoy na

MAYNILA — Tukoy na ng mga awtoridad ang indibidwal na umano'y nag-aalok ng vaccination slot sa Mandaluyong City.

Sabi ni Department of the Interior and Local Government (DILG) spokesperson Jonathan Malaya, hinahanap na ang salarin dahil hindi na ito makontak sa kanyang social media accounts.



Ayon kay Malaya, aalamin sa imbestigasyon kung scam lang ang alok o may kasabwat talaga ang inidbidwal sa lokal na pamahalaan para makapagbenta umano ng slot.

Tumanggi si Malaya na pangalanan ang suspek dahil ang Philippine National Police daw ang nakatakdang mag-anunsyo nito.

"Lahat po ng mapapatunayang may kinalaman dito ay puwedeng makasuhan ng estafa, puwedeng makasuhan ng fraud, violation ng ordinansa... [A]ll of those who are proven to have been involved in this scam or illegal activity will be prosecuted with the fullest extent of the law," sabi ni Malaya.

Sabi naman ni Mandaluyong City Mayor Menchie Abalos, nakipag-ugnayan na sila sa National Bureau of Investigation para sa imbestigasyon pero hindi pa nya ito puwedeng idetalye.

"Hindi pa rin naman sa amin clear kung totoo. Kasi kung totoo o scam na nanloloko lang siya, kasi imposibleng makapasok siya sa aming system dahil bawal naman po talaga ang walk-in. Talagang naka-list lang po 'yung mga puwedeng pumunta kaya napakaimposible nilang magawa yan," giit ng alkalde.

