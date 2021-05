P300K halaga ng shabu, narekober sa suspek sa buy-bust sa Iloilo City

Narekober sa suspek ang walong sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P300,000 sa ikinasang buy-bust operation sa Arevalo sa Iloilo City. Larawan mula sa Arevalo Police

Arestado ang isang lalaki sa buy-bust operation na isinagawa sa Barangay Sto. Niño Norte sa Arevalo, Iloilo City, Lunes ng gabi.

Nabilhan ng nagpanggap na buyer ang suspek ng isang sachet ng hinihinalang shabu sa halagang P13,000.

Kaagad na inaresto ng Regional Police Drug Enforcement Unit at Arevalo Police ang suspek at dagdag na nakuha mula sa kaniya ang 8 malalaking plastic sachet ng hinihinalang shabu na may halagang P300,000.

Sa imbestigasyon ng Arevalo Police, dayo ang suspek at binabagsak lamang nito sa lugar ang shabu.

Nakulong na rin noong taong 2016 ang suspek sa pareho rin kaso pero nakalaya na ito.

Nakakulong na ang suspek sa Arevalo Police at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

- Ulat ni Rolen Escaniel