NBI, CHR iniimbestigahan ang pagbaril sa binatang may special needs

MAYNILA — Pumasok na ang National Bureau of Investigation (NBI) at Commission on Human Rights (CHR) sa imbestigasyon sa kaso ng 18 anyos na lalaking may special needs na binaril umano ng pulis sa isang tupadahan sa Valenzuela City noong Linggo.

Nitong Martes ay nagpulong ang mga tauhan ng NBI at mga kapamilya ni Edwin Arnigo.

Bandang alas-2 ng hapon nang dumating ang mga tauhan ng NBI sa burol ni Edwin. Kinausap nila ang pamilya ng biktima at mga kapitbahay.

Nagtungo din ang NBI sa lugar kung saan nabaril si Edwin. Kasamang nilang nag-imbestiga ang mga kinatawan ng CHR.

Tumangging magbigay ng pahayag at magpa-interview ang mga tauhan ng NBI at pamilya Arnigo.

Ayon naman kay Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian, na-autopsy na ang mga labi ng biktima at kasalukuyan pang ginagawa ang autopsy report.

Nasuri na rin umano ng isang NBI-accredited doctor ang katawan ni Edwin.

"Nag-usap lang sila, nagpalitan sila ng mga detalye, nagpalitan ng numero. Ang rinig ko lang, magpapatuloy ang ugnayan nila sa isa't isa hanggang sa matapos ang investigation... They are looking for certain people and they are asking for city hall's help and kami will try to ask around kung nasaan itong mga ito," sabi ni Gatchalian.

Namatay si Edwin noong Linggo matapos umanong "mabaril" ng pulisya dahil "nakipag-agawan" daw siya ng baril.

Pero taliwas ito sa pahayag ng pamilya ng biktima at sinabing may testigo silang nagsabing natiyempuhan lang ang binatilyo malapit sa tupadahan kung saan isinagawa ang police raid.

—Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News