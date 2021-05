Pag-'mix-and-match' ng COVID-19 vaccine brands pag-aaralan

Watch more in iWantTFC

Pag-aaralan ng Department of Science and Technology (DOST) kung posible at epektibo laban sa COVID-19 ang pagtuturok ng magkakaibang brand ng bakuna sa isang tao.

"Dalawa ang aming gagawin [na pag-aaral], 'yong una, first dose mo is one brand, second dose mo is another brand," sabi ni DOST Undersecretary Rowena Guevarra.

"'Yong pangalawang part ng study, 'yong tinatawag nating boosters. So kunwari na-ineksiyunan ka ng parehong brand for dose one and two. Ngayon, magkakaroon ka ng booster or third dose na ibang brand," aniya.

Mga bakuna ng Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac at Sputnik V ang mga nakatakdang gamitin sa clinical trial dahil ito ang mga brand na aprubado ng Food and Drug Administration sa bansa.

Pero hindi pa umano masabi kung aling brands ang paghahaluin lalo't inaayos pa lang ng mga researcher ang mga dokumento para rito.

Pero tiniyak ni Guevarra na ngayong taon magsisimula ang clinical trials.

Bukod sa paghahalo ng magkakaibang brand ng bakuna, nakatakda namang simulan sa susunod na buwan ang pagtutok sa tinatawag na real-world performance ng mga bakuna.

Gagawin ito sa pamamagitan ng pag-monitor sa ilang taong naturukan na ng COVID-19 vaccine.

Layon ng pag-aaral na malaman kung ano ang epekto ng bakuna sa ethnicity at ang efficacy nito katagalan.

Tuloy-tuloy din ang isinasagawang clinical trial ng ilang bakuna tulad ng Janssen at Clover Biopharmaceuticals.

Pero ang Sinovac, kahit may approval na, hindi pa rin nag-uumpisa ang trial dahil hindi pa naisusumite ang ilang pagbabago sa trial protocol.

May 3 pang COVID-19 vaccine manufacturer na nag-apply na balak ding magsagawa ng trial sa bansa.

"Itong clinical trials na ginagawa natin, kailangan gawin dahil naghahanap tayo ng better vaccines. Ano ang better? Siyempre maganda sana kung single dose na lang rather than two doses. Gusto natin makita ano 'yong effective forever or for 2 years or 3 years," ani Guevarra.

Sa patuloy na rollout ng bakuna sa bansa, higit 4.3 milyon doses ang naiturok sa mga Pilipino.

Kung ang bilang lang na ito ang titingnan, pangalawa ang Pilipinas sa Indonesia sa Association of Southeast Asian Nations na may pinakamarami nang naipamahaging bakuna.

Pero kung isasaalang-alang ang dami ng populasyon ng bansa sa bilang ng mga naipamahaging bakuna, nasa ilalim na bahagi ng listahan ang Pilipinas.

Kung titingnan naman ang porsiyento ng populasyon na nakatanggap ng 2 dose ng bakuna, pangalawa sa huli ang Pilipinas, na wala pang 1 porsiyento ng populasyon ang naturukan.

Una nang sinabi ng mga eksperto na mahalaga na ang datos na inilalabas tungkol sa bakuna ay inihahambing sa populasyon dahil dito makikita ang totoong sitwasyon.

Sinabi naman ng DOST na may 8 kompanyang nagpahayag ng interes na mag-manufacture ng bakuna dito mismo sa Pilipinas, na makakatulong sa supply ng bakuna ng bansa.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News