Mga LGU hahayaan sa pagtukoy kung sino-sino ang pasok sa A5 vaccine group

Sa Hunyo sisimulan ng pamahalaan na bakunahan ang kabilang sa A4 priority group o mga economic frontliner at A5 o mahihirap.

Kasama umano sa naturang mga grupo ang kasambahay na si Edna Dumalaog. Pero hanggang ngayon, hindi pa buo ang isip niyang magpabakuna dahil sa takot.

Magdedesisyon na lang umano si Dumalaog kapag nakita na niya ang ilang kakilala na nagpabakuna na.

Inanunsiyo ngayong Martes ng National Task Force Against COVID-19 na target umpisahan ang pagbabakuna sa mga mahihirap na kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).

"Sa A5 naman, uumpisahan natin siyempre ang ating listahan na 4Ps dahil iyon ang pinaka-poorest of the poor, pero hindi naman lahat ng mahihirap ay nandiyan sa listahan na iyan," sabi ni NTF Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon.

Pero nilinaw ng mga opisyal na hahayaan din ang mga local government unit na maging flexible sa pagtukoy kung sino-sino ang maituturing na mahihirap.

"Bibigyan natin ng flexibility ang ating mga local government chief executives para i-determine kung sino ang mga kasama sa A5. Kasama na rin diyan ang mga kasambahay at iba pang mga populasyon na mahihirap pero not necessarily nasama sa 4Ps," ani Dizon.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, mahirap ding paghiwalayin ang mga pasok sa A4 at A5.

"'Yong mga tsuper, mga tindera, sila po ay A4 at A5 din kasi hindi naman ibig sabihin na palibhasa tsuper ka ay hindi ka na mahirap. May overlaps po yan at we will be flexible," ani Roque.

Isinasaayos na rin daw ng pamahalaan ang mga pruweba para sa mga pasok sa A4 at A5, gaya ng pagiging miyembro ng Social Security System at Philippine Health Insurance Corporation ng mga kasambahay, na minamandato ng batas.

Target ng pamahalaan na mabakunahan ang 70 milyon ng populasyon bago matapos ang taon. Sa huling tala, 4.3 milyong dose ng COVID-19 vaccines na ang naiturok sa bansa.