Lineman patay matapos makuryente sa Capiz

Patay ang isang lineman ng Capiz Electric Cooperative matapos makuryente habang nagkukumpuni ng kawad sa poste sa Barangay Malitbog sa bayan ng Tapaz, Capiz, Lunes ng gabi.

Nakilala ang biktima na si Regie Argañosa, 27 anyos at residente ng Barangay San Antonio sa nasabi ring bayan.

Sa imbestigasyon ng pulisya, inaayos ng biktima ang kawad ng kuryente sa itaas ng poste matapos mag-brownout sa lugar.

Matapos maibalik ang linya ng kuryente ay posibleng nahawakan ng biktima ang livewire na sanhi ng kanyang pagkakuryente, ayon sa awtoridad.

Kaagad na rumesponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tapaz at mga tauhan ng CAPELCO at dinala sa ospital ang biktima pero idineklara na itong dead on arrival matapos magtamo ng mga sunog sa iba't-ibang bahagi ng kanyang katawan.

- Ulat ni Rolen Escaniel