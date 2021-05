Lalaking idinemanda sa hindi pagbibigay ng sustento sa anak, arestado

MAYNILA - Inaresto sa isang convenience store sa Ermita, Maynila, Lunes, ang isang lalaking wanted mula pa noong Marso.

Inireklamo siya ng dating karelasyon na nakilala niya sa isang dating app.

Ayon kay Police Capt. Philipp Ines, public information officer ng Sampaloc Police, 2018 nagkakilala at nagsimulang magkaroon ng relasyon ang suspek at ang biktima.

Nabuntis ng 36-anyos na suspek ang babae pero bigla na lang umanong tumigil sa pagbibigay ng sustento ang lalaki.

Iniwan na rin niya umano ang karelasyon at nagtago na mula 2019.

Sinubukan pa siyang hanapin sa kaniyang mga address sa Bulacan at Quezon City pero mailap ang lalaki.

Noong Linggo, may nagbigay ng tip na may pupuntahan ang suspek malapit sa Manila City Hall at doon na siya naaresto ng Sampaloc Police.

Magkapatong na kasong paglabag sa Republic Act 7610 at Republic Act 9262 ang isinampa laban sa suspek dahil sa umano’y pagpapabaya at hindi pagbibigay ng sustento sa kaniyang anak.

Nagpaalala naman ang mga otoridad na maging maingat sa mga nakikilala sa social media at mga dating app at huwag basta-bastang magtitiwala.

