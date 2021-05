Ilang migrante pumalag sa panukalang departamento para sa OFWs

MAYNILA — Pumalag ang ilang grupo ng overseas Filipino workers sa panukalang pagtatatag ng Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos o DMWOF na pinagdedebatehan ngayon sa Senado.

Nasa plenaryo na sa Senado nitong Martes ng hapon ang nasabing panukala.

Sa kaniyang sponsorship speech, sinabi ni Sen. Joel Villanueva, chairman ng Senate labor committee, na kailangan ng iisang ahensiya na tututok sa mga pangangailangan ng OFWs.

"Sa kasalukuyan, hiwa-hiwalay po ang mga opisina at ahensiyang nagbibigay ng mga serbisyo sa ating mga OFWs at OFs... Sa pamamagitan ng DMWOF, pag-uugnay-ugnayin ang mga ahensiya at opisinang ito at ilalagay sa iisang bahay at iisang bubong, maliban po sa OWWA na magiging attached agency ng kagawaran," paliwanag ni Villanueva.

Isasailalim sa DMWOF ang mga sumusunod:

• POEA

• Ilang opisina at gawain ng DFA, DSWD, at DOLE

• OWWA (bilang attached agency)

Pero iba-iba ang pananaw ng mga OFWs dito.

Tingin ng ilan, taliwas ito sa pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na magiging optional, o by choice, na lang ang panginigibang-bansa para maghanapbuhay dahil dadami na umano ang magagandang trabaho sa Pilipinas.

"Pagpapatayo ng isang department para mapabilis ang dokumento para makaalis sa bansa? Napakasakit. Ang tingin namin, 'yung mga anak namin, migration din ang pupuntahan, kung ganyan ang policy ng gobyerno natin," hinaing ni Shiela Estrada, chairperson ng Progressive Labor Union of Domestic Workers-Hong Kong (PLU).

"Hindi ko sinusuportahan, kasi gusto kong umuwi, at gusto kong umuwi na may trabaho akong makukuha sa Pilipinas... Bakit hindi pagtuunan ng pansin ang mga unemployed at underemployed sa ating bayan?" sabi ni Jasmin Ruas, director ng Domestic Caretaker Union sa Taiwan.

"Diyos ko naman po, nasa pandemic tayo, ang daming problema. Pagkatapos, paspasan ang paglikha ng isang departamento na in the first place hindi naman malinaw ang problemang gustong masolusyunan," sabi ni Joshua Mata, secretary general ng Sentro ng Nagkakaisang Manggagawa.

"Baliktad ang pangako ni Duterte na ititigil ang labor export. Institutionalization ito ng labor export. Sa halip na magkaroon ng industrialization, general agrarian reform," ani Edwin dela Cruz, presidente ng International Seafarers Action Center at Representative of the Global Council para sa Migrante International.

Pero ang ilang dating OFW, bukas sa panukala.

"Kung 'yun po ang way para mas mapabilis po at maging smooth ang process ng applicant, mas ok po," ani Abigail Salazar, dating OFW sa Qatar.

Para kay OFW rights advocate Susan Ople, tamang solusyon ang DMWOF para padaliin ang buhay ng mga OFW pero kailangang may kaakibat na programa para dumami ang oportunidad sa Pilipinas.

Sa ngayon, pirmado na ang Senate committee report pero dadaan pa ito sa period of interpellation o pagdedebatehan pa ng mga senador.

Certified as urgent din ni Duterte ang panukala noon pang Disyembre 2020.



—Ulat ni Warren de Guzman, ABS-CBN News