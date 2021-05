Fil-Am na US Navy veteran, patay matapos pagsasaksakin sa Tacloban City

Pinasok umano ng dalawang binatilyong salarin ang inuupahang establisimyento ng biktima sa Tacloban City. Larawan mula sa Tacloban City Police Office

Patay ang isang 62 anyos na Filipino-American na retiradong miyembro ng US Navy matapos pagsasaksakin ng dalawang menor de edad sa Zamora Street, Barangay 7 sa Tacloban City, Lunes ng madaling araw.

Ayon sa Tacloban City Police Office, Lunes ng madaling araw nang napansin umano ng biktimang si Thomas Mate na may pumasok sa kanyang inuupahang establisimyento.



Nagtago sa isang sulok ang dalawang suspek na may edad na 16 at 17 anyos pero nakita sila ng biktima.

Doon na umano pinagsasaksak ng mga suspek ang biktima na nagresulta sa pagkamatay nito.

Natangay ng mga salarin ang cellphone ng biktima at tinatayang P7,000 cash.



Wala pang kalahating araw matapos ang krimen, agad namang nahuli ang dalawang salarin.

Dahil menor de edad, dadalhin sa facility para sa children in conflict with the law ang mga suspek.

Nanindigan naman si Police Maj. Winrich Lim, hepe ng Station 2 ng Tacloban City Police Office, na panahon na upang muling busisiin ang panukalang batas na nagpapababa sa age of criminal liability.

"Here in Police Station 2 of Tacloban City Police Office, our apprehensions were mostly minors for the crime of theft, robbery, alarm and scandal, possession of deadly weapon and now robbery with homicide. I think there is a need to revisit the lowering [the age] of criminal liability," giit ni Lim.



- Ulat ni Sharon Evite