DPWH, umalma sa pag-isyu sa kanila ng cease and desist order ng LLDA

MAYNILA - Muling ininspeksyon ng Laguna Lake Development Authority at Department of Environment and Natural Resources ang Manila bay sa may Harbor Square ngayong Martes.

Sa pitong outfalls na natagpuan dito, anim na ang pansamantalang selyado. Ang isa ay galing sa mismong Harbor Square na pumasa sa mga water sampling na isinagawa ng LLDA.

Kamakailan, inisyuhan ng LLDA ng cease and desist order ang tanggapan ng Department of Public Works and Highways (DPWH), Philippine Navy at Cultural Center of the Philippines dahil sa mataas na fecal coliform level na lumalabas sa outfalls. Pagkatapos nito ay agad sinelyohan ng DENR ang mga outfall at bubuksan lamang ulit kapag naisaayos na ang wastewater ng mga naturang ahensya.

Pero nilinaw ng LLDA at DENR na hindi naglalabas ng maduming tubig ang DPWH sa Manila bay.



Ayon kay Environment Undersecretary Jonas Leones, storm drain na nasa hurisdiksyon ng DPWH ang nakita, ibig sabihin, tubig-ulan lang ang dapat lumabas dito pero may mga iligal na nakakabit sa nasabing drain kaya dumudumi ang tubig.

“Dahil luma na yung mga pipes, may nakatap dito na mga wastewater ng mga industry… I-seal muna natin temporarily yung mga outfall until such time na maidentify na natin kung sino yung mga illegal na nakatap dito sa drainage system natin,” sabi ni Leones.

Umalma ang DPWH at iginiit na hinding-hindi sila magtatapon ng maduming tubig sa Manila bay.

“Amin ang drainage system, we maintain the drainage system. We cannot identify ang lahat na nakatap diyan. Sinasabi natin ang drainage system dito matanda na, kumbaga very old na so may nasisira diyan. Illegally may nagtatap pa rin diyan, di natin macontrol yun,” paliwanag ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo.

Dagdag pa niya, hindi dapat sa kanila nakapangalan ang CDO dahil hindi naman sila ang may sala.

“Hindi dapat kami ang addressan niyan. Maybe the local government can be issued, tutulong din sa atin kung sino man ang mga involved na agencies, pero ang mga private owners na yan binibigyan nila ng permit,” sabi niya.

Pero sabi ni Leones, nag-issue lamang ng CDO sa DPWH para ipaalam sa ahensya na may nakatap na iligal.

Mamadaliin naman ng DENR at LLDA na tukuyin kung sino ang mga iligal na nakakonekta sa drainage ng DPWH bago pa pumasok ang tag-ulan. Agad nilang bubuksan ang drainage kapag natukoy na ang mga ito.

“Pag lumakas ang ulan kasi at nakasarado yan, ang purpose kasi niyan is drain water, stormwater, so pag lumakas ang ulan at di natin binuksan yan, babaha tayo dito sa parte ng Maynila,” ani Leones.

Dagdag naman ni LLDA Acting Assistant General Manager Generoso Dungo, regular pa rin silang mag-iinspeksyon sa lugar para matukoy ang mga iligal na naka-tap sa drainage.

“Block by block, building by building para matukoy sa lalong madaling panahon dahil hindi ho natin papayagan yung mga illegal na nagtatap sa DPWH na patuloy na magtapon ng kanilang liquid waste dito sa Manila bay na nagdudulot ng polusyon dito,” sabi ni Dungo.

Ayon pa kay Dungo, nasa 85% na sa Maynila at Pasay lalo na sa bahagi ng Baywalk ang kanilang nainspeksyon at madami na ang naisyuhan ng Notices of Violation.

Samantala naglabas ng pahayag ang Philippine Navy matapos rin makatanggap ng CDO.



Sinabi nitong gagawa sila ng temporary septic tank na magkokolekta sa waste water sa kanilang compound.

“On 18 May 2021, FOIC PN (Flag Officer in Command, Philippine Navy) approved the technical documents and funding for the construction of the said septic tank. Presently, NCEBDE (Naval Combat Engineering Brigade) equipment are in the process of being transported to HPN (Headquarters Philippine Navy) compound to undertake the excavation and construction of the temporary septic tank."



Para naman sa mas pangmatagalang solusyon, magpapagawa ng Sewerage Treatment Plant o STP ang Philippine Navy sa kanilang headquarters sa ilalim ng Special Program Activity. Kasalukuyan na rin umanong inaayos ang mga dokumento na kailangan para rito.

Wala pa ring pahayag na inilalabas ang Cultural Center of the Philippines.

RELATED VIDEO: