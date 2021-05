Community pantry organizer sa Davao City, nagpositibo sa COVID-19

Isa sa mga organizers ng community pantry sa Davao City ang nag-positibo sa COVID-19, ayon kay Mayor Sara Duterte-Carpio sa panayam sa kanya ng Davao City Disaster Radio, Lunes ng hapon.

“One of the organizers of the community pantry diri sa Davao City is already in the hospital who is COVID-19 critical," sabi ng alkalde.

Napansin umano ni Duterte-Carpio na hindi ligtas ang sistema sa distribusyon sa community pantries "because ang primary feature ng COVID is tao to tao."

Hindi na nakapagbigay pa ng dagdag impormasyon ang alkalde hinggil sa nagpositibong community pantry organizer sa lungsod.

Nagpalabas na rin ng executive order ang Davao City na nagbabawal sa lahat ng mga non-essential na aktibidad ng gobyerno hanggang Agosto 31, 2021.

Kabilang dito ang face-to-face na inauguration, anniversary, thanksgiving, ribbon-cutting, blessing, turnover, groundbreaking activity, launching program, salo-salo, birthday, press conference, oath-taking program, photo opportunity, retirement honors, welcome honors, testimonial program, at summer outing.

Hinikayat na gawin na lamang itong online.

Ayon sa alkalde, lumalabas sa contact tracing na may mga nagpositibo sa COVID-19 matapos dumalo sa mga government events.

Bawal na rin ang mga pagtitipon kung may isasagawang distribution ng mga pagkain o anumang ayuda kung hindi ito konektado sa disaster and emergency activities. Dapat aniya ay house-to-house na lang ipamimigay.

“Contactless delivery, muadto mo ngadto, ibilin gawas sa gate. Wala na'y inistoryahay. Lakaw na dayon,” ani Duterte-Carpio.

(Contactless delivery, iwan niyo sa labas ng gate. Hindi kailangan mag-usap. Alis ka na agad.)

Sa datos ng Department of Health XI, nasa 1,037 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Davao City, at may 735 na mga namatay.

- Ulat ni Chrislen Bulosan

