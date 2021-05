1 patay, 1 sugatan sa magkahiwalay na pamamaril sa Davao Del Sur, Tagum City

Isa ang patay habang isa ang sugatan sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Matanao, Davao del Sur at Tagum City nitong Lunes.

Patay ang 45 taong gulang na magsasaka na si Rolly Moca matapos umanong barilin ng kanyang kapitbahay sa Purok 5, Sitio Datalpitak, Brgy. Colonsabak, Matanao, Davao del Sur hapon ng Lunes.

Ayon sa pulisya, lasing at nagdala ng patalim na pumunta si Moca sa bahay ng itinuturong suspek na si Danilo Aguilar, 55 anyos.

Nagalit ang suspek, kinuha ang improvised 12 gauge shotgun, at binaril ang biktima.

Nagtamo ng maraming sugat sa katawan ang biktima at dinala sa ospital pero hindi na umabot ng buhay.

Nahuli agad ang suspek at narekober ang armas. Haharap sa kasong pagpatay at illegal possession of firearms ang suspek.

Samantala, binaril naman ng hindi pa nakikilalang salarin ang 23 anyos na si Arnie Podador sa Purok Ferido, Barangay Mankilam, Tagum City, Lunes ng madaling araw.

Nasa labas ng videoke house ang biktima at ang dalawang kasama nito, nang biglang dumating ang suspek sakay ng motorsiklo na walang plate number.

Binaril ng driver ng motorsiklo ang biktima na tinamaan sa kanang braso.

Nakatakas ang suspek at kasalukuyang pinaghahanap at tinutukoy ng pulisya.

Naisugod sa Davao Regional Medical Center ang sugatang biktima.

Inaalam pa ng mga awtoridad ang motibo sa krimen.

-- Ulat ni Hernel Tocmo

