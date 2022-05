Umaga pa lang ay marami nang botante ang dumating at nakaboto nang matiwasay sa special elections sa Tubaran, Lanao del Sur. Larawan mula sa 103rd Brigade

Wala pang naitatalang aberya ang Commission on Elections (Comelec) sa isinasagawa nitong special elections sa Tubaran, Lanao del Sur ngayong Martes.

"Okay na lahat, 12 barangays and 15 clustered precincts all opened and functioned. Not a single glitch or issue as of this time," sabi ni Comelec commissioner George Garcia sa mensahe nito sa reporters, bandang alas-9 ng umaga.

Ang Tubaran ang nag-iisang bayan sa buong bansa na hindi natapos ang halalan noong Mayo 9 dahil sa girian ng supporters ng mayoral candidates na sina Yassin Papandayan at Nasiff Madki. Si Madki ay pamangkin ni Comelec chairman Saidamen Pangarungan.

Umaga pa lang ay maraming botante na ang dumating at nakaboto nang matiwasay sa special elections sa Tubaran.

Bukod kasi sa 103rd Brigade, dineploy din ang Explosive Ordnance Unit, Special Action Force, Regional Mobile Force Battalion, Provincial Mobile Force Company, at Philippine Air Force.

Nagpalipad ng kanilang Super Tucano attack aircraft ang Philippine Air Force sa lugar. Ito ay persuasion flights kung tawagin upang ipaalala sa mga residente na may nagbabantay rin sa himpapawid na handang tumulong sa mga tropa sa ground kung kinakailangan.

Ito ay para raw masigurong matatapos ngayong Martes ang special elections.

May mga pulis naman sa tapat ng pila ng mga botante para wala umanong sapawan at kontrolado ang pagpapapasok ng mga tao sa voting centers.

Sa labas ng polling precints, may waiting area din para sa mga boboto pa lang.

Tinatayang higit 6,000 ang boboto mula sa 12 barangay. Alas-7 ng gabi isasara ang voting precints.

Sa Tubaran din gaganapin ang canvassing pero dadalhin ang mga election paraphernalia sa provincial capitol sa Marawi City kung hindi makakapag-transmit, base na rin sa Comelec en banc resolution, ayon kay 103rd Brigade Commander General Jose Maria Cuerpo.

— Ulat ni Roxanne Arevalo

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC