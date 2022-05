Matinding trapiko matapos ang rerouting sa Batasan dahil sa vote canvassing

Nagpapatupad pa rin ng traffic rerouting sa paligid ng Batasang Pambansa kung saan ginagawa ang canvassing ng boto para sa pagka-pangulo at pangalawang pangulo.

Mula 1:00PM, hindi pinadaraanan sa mga motorista ang paligid ng Batasan, kaya naman matindi ang trapiko sa lugar.

MMDA ALERT: Road closure at Batasan Road due to Canvassing of votes as of 11:47 AM. Expect heavy traffic on this area. Take alternate route. PNP on site. #mmda