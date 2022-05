Karneng baka, kinumpiska sa Koreano sa NAIA

MAYNILA - Hindi pinayagang ipasok sa Pilipinas ang 5 kilo ng imported na karneng baka na dinala ng isang South Korean sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 1 nitong Martes.

Ayon kay Jenelyn Sotto, livestock inspector ng Veterinary Quarantine Services-NAIA (VQS-NAIA) ng Bureau of Animal Industry (BAI), wala kasing naipakitang permit ang Koreano para magdala ng hilaw na karne sa bansa.

Sabi ni Sotto, nadiskubre ng Customs ang karne sa styrofoam box na bitbit ng lalaki pagkalapag ng kanyang Korean Air flight bago mag-tanghali.

The Korean man did not object to the seizure of the meat, which was found in a styrofoam box, according the VQS-NAIA livestock inspector.



Language barriers also prevented him from explaining why he brought the 5 kilos of beef. He was not detained.



