Itinaas sa "low risk" ang COVID-19 risk classification ng ilang rehiyon sa Pilipinas matapos makitaan ng bahagyang pagtaas sa bilang ng mga kaso, sabi ngayong Martes ng Department of Health (DOH).

Ayon sa DOH, kung dati ay lahat ng rehiyon sa bansa ay itinuturing na "minimal risk," 6 na rehiyon ang tumaas sa "low risk."

Kasama rito ang Central Luzon, Bicol, Eastern Visayas, Soccsksargen, Caraga at Bangsamoro Region.

Nakapagtala ang nasabing mga rehiyon ng positive growth rate, na nangangahulugang mas mataas ang naitala nilang bilang ng mga nagka-COVID nitong nakaraang 7 araw kompara sa sinundang linggo.

Sa nakalipas na 3 linggo, lagpas 10 ang naitatalang pasyente na tinatamaan ng severe o critical na karamdaman.

Pero ayon sa DOH, hindi naman ito tuloy-tuloy.

"Hindi natin gustong maliitin 'yong nakikitang pagtaas ng kaso, itong pagtaas ng severe and critical cases," ani Alethea de Guzman ng DOH Epidemiology Bureau.

"Nakikita natin itong mga kaunting pagtaas, both cases and admissions since April, ito ay hindi sustained," aniya.

Una nang sinabi ng ibang eksperto na maaring ang pagtaas ng kaso ay hindi na dala ng nagdaang halalan at posibleng dahil na sa pagpasok ng mga mas nakahahawang sublineage ng omicron variant.

Pero iba ang tingin ng DOH.

"Bago pumasok ang BA.4 at BA.2.12.1 ay nakakakita na tayo ng kaunting pagtaas ng kaso. Any case increase can't be attributed to one factor. It's always attributed to many things," ani De Guzman.

Sa ngayon, nananatiling isa ang kumpirmadong tinamaan ng BA.4 omicron sublineage sa Pilipinas.

Hindi siya bakunado kaya na-quarantine mula Mayo 4 hanggang 18.

Tatlo ang itinuturing na close contact ng Pinoy pero sinasabing nakasalamuha na niya ang mga ito matapos ma-release ng isolation.

Lahat ng close contact ay walang ipinapakitang sintomas at fully vaccinated, pero patuloy na inaalam ang resulta ng kanilang test.

Samantala, sinabi ni presidential adviser for COVID-19 response Vince Dizon na naghahanda na ang Inter-Agency Task Force para sa COVID planning transition, na ibibigay sa susunod na administrasyon.

Prayoridad pa rin umano na mapataas ang vaccination level sa mga rehiyon, tulad sa Bangsamoro.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News