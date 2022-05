Lasog-lasog ang isang driver habang sugatan ang kaniyang angkas sa motorsiklo matapos silang sumalpok sa isang elf truck sa bayan ng Aritao, Nueva Vizcaya noong Linggo.

Kinilala ang nasawi na si Dinber Bugtong, 39, isang guro at residente ng Kayapa, Nueva Vizcaya.

Sa imbestigasyon ng Aritao Police, papuntang Maynila ang truck at habang binabaybay nito ang national highway sa bahagi ng Barangay Calilitan ay nag-overtake ito sa sinusundang trailer truck.

“Eksakto naman nung pag-overtake niya, paparating naman ‘yong motorcycle going to North. Sabi nung driver ng elf truck, 'No choice na po ako kasi kung babalik ako sa dating linya ko, tatama na ako dun sa trailer truck.' Kaya ang ano niya, binusinahan niya at ginamit niya ‘yong headlight para mabigyan ng warning yung motorsiklo,” sabi ni Pol. Exe. MSgt. Allan Jalmasco.

"May outer lane naman kaya akala nung driver ng elf truck, magpapa-shoulder yung motorsiklo pero dineretso po eh kaya nag-head on [collision] sila."

Sa lakas ng pagbangga ay tumilapon ang driver ng motorsiklo at nagkalasog-lasog ang katawan matapos na tumama sa ilang bahagi ng truck.

“Mga almost 5 meters ang layo ng bawat [parte] ng katawan niya po.. dahil sa impact kasi parehong mabilis ang takbo,” ani Jalmasco.

Naisugod sa ospital ang angkas sa motorsiklo na kinilalang si Efron Carpio, 38, isang magsasaka at residente Santa Fe, Nueva Vizcaya.

Nasa maayos na umanong siyang kundisyon, ayon sa pulisya.

Nasampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injury, at damage to property ang driver ng truck.

Paalala ng pulis sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho lalo sa lugar na iyon dahil accident prone area.—Ulat ni Harris Julio

