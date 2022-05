Filipino restaurant sa Lourdes, France dinarayo dahil sa pagkaing Pinoy

LOURDES - Bago pa man magtanghali tuloy-tuloy na ang pagpasok ng customers sa restaurant ni Gina Lat Rousset, isang Pinay entrepreneur sa Lourdes, France.

Sakto ang lokasyon ng kanyang restaurant dahil nasa pilgrimage site sa Notre Dame sa Lourdes.

“150 seats kami, non-stop ang dami ng tao. actually 11am pa lamang ay may kumakatok na sa pinto,” sabi ni Rousset, may-ari ng Asian Delices restaurant. Dahil sa dami ng customer, halos hindi magkasya ang oras ng may-aring si Gina sa paggawa ng patok na halo-halo.

“Ako na yung sumuko nung bandang hapon, none- stop akong gumawa ng halo-halo, 140 halo-halo, imagine that!" dagdag ni Gina.

Dinarayo rin ng kanyang mga suki ang all-time favorite na adobo.

“It´s very good Filipino food, a very authentic Filipino food. And the owner is really kind,” sabi ng isang customer mula Toronto, Canada.

Patok din ang lechon, barbecue at bistek Tagalog.

“Pangatlong kain na namin dito within 12-hours, the food is so good,” sabi ng isang customer mula Paris. Ang Binagoongan ay isa sa kanyang specialty ay nire-request pa ng mga banyaga at Pinoy mula pa sa iba-ibang bansa.

Dalawang Filipino chefs mula pa sa Pilipinas ang kinuhang magluto ng masasarap ng Filipino dishes. Kahit mahirap, nag-aral pa sila ng French at nag-adjust sa kultura ng mga Pranses.

“Maigi na na magkaroon muna ng experience sa hotels or restaurants at syempre patience kailangang kailangan kung mag-a-abroad ka,” sabi ni Chef Randy Delas Alas.

Kaya kahit pagod maghapon, masaya si Gina dahil nagbunga na ang kanyang sipag, tiyaga at mga sakripisyo.

“Nag-start kami na parang food truck dito sa France sa iba-ibang market, four times a week kami sa iba’t ibang lugar. Nag-start kong ipakilala ang adobo hanggang nakita ko one time dito sa Lourdes na maganda ang pwesto,” saad ni Gina.

Tulad ng maraming negosyo hindi maiwasan na mag-alala sya noong kasagsagan ng pandemya.

“Naaalala ko ang sinasabi ng nanay ko na don’t worry andyan ang Panginoon, magtiwala ka lang at ang lahat ng problema mo ay malalampasan mo,” sabi ni Gina.

Ngayon, hindi lang sa Europa galing ang mga customer nila kundi sa iba-ibang kontinente tulad ng North at South America at Asya.

Sa mga gustong magnegosyo narito ang payo ni Gina: “Kailangan ang 100% passion, commitment, patience at pag-aralan muna, sino ba ang magiging market mo at yung location,” payo ni Gina.

