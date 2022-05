Watch more News on iWantTFC

Aminado ang Department of Health (DOH) na kung nakapasok ang monkeypox sa ibang bansa na hindi endemic o karaniwan ang sakit, posibleng makapasok din ito sa Pilipinas.

Kaya ngayon pa lang, ipinatutupad na ang mas maigting na border control.

Nakatakda na rin umanong magtalaga ng isolation at quarantine facilities sakaling may biyaherong makitaan ng sintomas ng sakit, tulad ng lagnat, pananakit ng muscle at likod maging kulani.

Itinuturing ng DOH na notifiable disease ang monkeypox, na ibig sabihin ay lahat ng mga suspected case ay dapat mai-report ng ahensiya.

Kung makapagtala ng hinihinalang kaso ng monkeypox ay hindi gaanong naiiba ang mga hakbang na kailangang gawin sa mga ginawa noong kasagsagan ng pandemya.

"Ang makukuhang samples ay dadaan sa masusing pagsusuri ng laboratory gamit ang RT-PCR pati na rin ang whole genome sequencing. Ang [local government unit] at health facilities ay nakaantabay para sa agarang makapag-investigate, backtrace at contact trace, kung may mga suspect, probable or confirmed case ng monkeypox," paliwanag ni Alethea de Guzman ng DOH Epidemiology Bureau.

Rashes sa balat ang isa sa mga pinakakaraniwang sintomas ng monkeypox.

"Puwedeng sa una, pamumula sa balat. Then magkakaroon ng umbok, parang pantal, then magkakaroon siya ng tubig sa loob, clear fluid. At puwede ring magkaroon ng nana or puss," ani Dr. Marissa Alejandria mula sa UP National Institutes Of Health.

"'Pag pagaling na, then 'yon na, natutuyo na siya at nagka-crust at nagfa-fall off na 'yong skin," dagdag niya.

Subalit ang rashes at pamumutlig ay nakikita rin sa chicken pox at measles kaya paano malalaman kung ito ay monkeypox?

"Slow ang development ng rash, sa chicken pox mas mabilis tsaka sa measles," ani Alejandria.

"Sa monkeypox, mas marami sa mukha tsaka sa kamay at talampakan," dagdag niya.

Ayon pa kay Alejandria, hindi nakikita sa chickenpox at measles ang kulani.

Walang antiviral drug o gamot para sa monkeypox. Madalas ang mga gamot ay para maibsan ang mga sintomas ng lagnat at pananakit ng katawan.

Pero ayon sa World Health Organization, gumagana ang bakuna ng smallpox kontra monkeypox.

Ayon sa DOH, walang rehistradong bakuna ng smallpox sa Food and Drug Administration pero tinitingnan na ng ahenisya kung paano makakakuha ng smallpox vaccine na makakatulong sakaling kailanganin kontra monkeypox.

Bagaman seryosong banta rin ang monkeypox, nagpaalala naman ang mga eksperto na mas nakakahawa pa rin ang COVID-19.

—Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News