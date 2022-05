Watch more News on iWantTFC

Nagkasa ang Department of Health ng dalawang araw ng malawakang pagbabakuna para sa mga bata laban sa iba-ibang sakit, ayon kay Undersecretary Abdullah Dumama.

Idaraos ang "Chikiting Bakunation Days" sa Mayo 26 at 27.

Sa "Talk to the People" ni Pangulong Rodrigo Duterte, Lunes ng gabi, sinabi ni Dumama na layon ng programang mabakunahan ang mga batang edad 2 anyos pababa laban sa mga sakit tulad ng hepatitis B, polio, measles, mumps at rubella.

Target umano ng DOH na mabakunahan ang 80 porsiyento ng mga batang hindi nabakunahan sa parehong programa noong Pebrero.

Bago nito, higit 10,000 bata ang nabakunahan sa parehong programa noong Abril, mula sa higit 30 lugar na itinuturing na priority provinces.