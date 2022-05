BBM-Sara supporters nagdaos ng victory party sa Europa, ibang Pinoy nagprotesta

LONDON - Parang piyesta ang selebrasyon ng mga taga-suporta ng Uniteam sa Hyde Park sa London kasunod ng tagumpay sa halalan nina presumptive President Bongbong Marcos at presumptive Vice-President Sara Duterte-Carpio.

Hitik sa kantahan, sayawan at salo-salo ang kanilang muling pagsasama-sama matapos ang kampanya at isang buwang overseas voting.

“I advice all the supporters and even sa other side party na magsama-sama tayo. Huwag na tayong mag-away-away. Magkaisa at tayo ay babangon muli sa lugmok na kahirapan,” sabi ni Gloria de Guzman, President, BBM-Sara Uniteam UK.

Sa tapat ng Philippine Embassy sa London, idinaos naman ng isang grupo ng BBM-Sara supporters, na inorganisa ni Midz Dagamac at Marie Fairbank, ang kanilang victory party.

Kahit wala pang proklamsyon, sabik na umano sila sa nalalapit na pag-upo ni Marcos, Jr. sa Malacanang. Dumalo rin sa pagtitipon ang ilang British nationals.

“They are so enthusiastic about their election. I don’t recognize it from this country,” sabi ni James Lewis, BBM-Sara supporter.

TORINO, ITALY

Hindi rin nagpahuli ang ilang mga Pilipino at Marcos loyalists sa Torino. Bukod sa kantahan at sayawan, nagpa-lechon din ang grupo ng mga Pinoy kasunod ng pagkapanalo ni Marcos,Jr. sa Italya.

“Overwhelming talaga. Hindi mo talaga ma-express ang feeling ng pagkapanalo ni BBM,” sabi ni Lani Polido, spokesperson, Golden Ilocos Norte & Ilocos Sur Group.

Tuwang-tuwa rin sa resulta ng botohan ang 74 taong gulang na si Mang Nestor.

“Ipagpatuloy sana ni BBM ang sinimulan ng dating Pangulong Marcos. Mabuhay ang Pilipino,” sabi ni Ernesto Pescador, BBM supporter.

BARCELONA, SPAIN

Binati rin ng Uniteam Barcelona ang BBM-Sara tandem na may landslide win sa Spain. Idinaan nila sa picnic, palaro at Tiktok ang kanilang pagdiriwang.

“Kumbaga ang aming damdamin ay tuwang-tuwa at ang Pilipinas ay babalik na naman sa dati!” sabi ni Ronaldo Ebreo, Uniteam supporter.

“Ito yung aming pagpupulong o pagsasama-sama para makabuo kami ng isang core group upang makapagbuo kami uli ng isang gala night victory party,” sabi ni Vir Croox, Uniteam supporter.

PROTESTA SA LONDON

Nagtipon naman noong May 13 ang ilang organisasyon sa United Kingdom, kabilang ang Anakbayan, Filipino Domestic Workers Association, Gabriela at Bahaghari para kondenahin ang umano’y dayaan at mga iregularidad sa halalan.

Kasama ang ilang mga iskolar at miyembro ng Filipino community, sumugod sila sa Philippine Embassy at Trafalgar square para humungi ng paliwanag at imbestigasyon sa umano’y kapalpakan ng COMELEC at alegasyon ng dayaan.

Tutol din sila sa liderato ni Marcos Jr.

“Tuluy-tuloy nating tutulan ang anumang ginagawa ng gobyerno, ang korapsyon, ang patayan, ang pagnanakaw. Tuluy-tuloy po nating labanan ito. Magkaisa po tayo,” sabi ni Phoebe Dimacali, Chairperson, Filipino Domestic Workers Association-UK.

“We will not allow the leadership of our country to fall into the hands of mass murders, dictators who have committed crimes against humanity, or incompetent leaders who did nothing but sink the country into further poverty, debt, and health crisis,” sabi ni Paul Elevazo, Anakbayan UK.

Panawagan nila sa mga Pinoy na manindigan para sa hustisya at katotohanan sa gitna ng paglaganap ng fake news at mga hakbang na burahin ang kaysaysayan.

(Kasama ang ulat ni Maricel Burgonio sa Torino, Italy at Sandra Sotelo-Aboy sa Barcelona, Spain)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.