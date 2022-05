Bahay ng barangay chairman sa Bulacan hinagisan ng granada

MAYNILA - Nasira ng shrapnel ang ilalim na bahagi ng pick-up na pag-aari ng isang punong barangay sa San Ildefonso, Bulacan matapos tamaan ng pagsabog noong Lunes ng gabi.

Pinaniniwalaan ng pulisya na hinagisan ng hinihinalang granada ang bahay ng kapitan na si Allan Galvez sa Barangay Alagao.

Police in San Ildefonso, Bulacan continue searching for suspects behind the explosion of what is believed to be a grenade under the parked vehicle of a barangay chair in Bgy. Alagao on Monday night. No one was hurt.



📸:San Ildefonso MPS pic.twitter.com/1JJtZGq0I8