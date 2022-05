Kinumpirma ng Incident Management Team (IMT) ng Puerto Princesa na kasalukuyang nasa quarantine at naka-isolate ang 14 na banyagang turista mula sa Europa at dalawang crew ng yate na bumisita sa Tubbataha Reefs and Natural Park sa Palawan na naglayag nito pang Mayo 14.

Kasama ang 16 na nagpositibo sa 43 indibidwal na naglayag para sana sa scuba diving at iba pang aktibidad sa Tubbataha pero makalipas ang halos tatlong araw ay nakaranas ang isang turista ng sintomas ng virus.

Para makasiguro ay sumailalim ang lahat sa rapid antigent test kung saan 5 ang nagpositibo.

Dahil dito, nagpasya ang grupo na bumalik ng Puerto Princesa na dumating sa pantalan ng lungsod noong Mayo 19.

Muling sumailalim noong Mayo 20 ang mga pasyente sa RT-PCR test at doon idineklara ring positibo ng IMT.

Noong Mayo 23 sumailalim din ang iba pang lulan ng yate sa RT-PCR test at 11 ang nakumpirma ring mayroong COVID-19.

Sa tala ng IMT, may edad 40-70 taong gulang ang mga nagpositibong turista kung saan apat ang nakitaan ng mild symptoms.

Isinasagawa rin ang contact tracing sa posibleng mga nakasalamuha ng mga turista matapos mapag-alamang dumating sila ng Puerto Princesa isang araw bago ang paglalayag.

Batid ng Incident Commander ng IMT-Puerto Princesa na si Dr. Dean Palanca na ang pagbaba sa Alert Level ng siyudad ay malaking tulong para sa ekonomiya mula sa turismo.

Pero malaking hamon para sa mas maluwag na pagtanggap ng mga bisita mapa-lokal man o dayuhan.

“Though tumutulong tayo sa tourism industries hindi talaga natin maiiwasan na iyong mga turistang dumadating ay maaaring carrier talaga ng Covid at mayroon pa na posibleng variant ng Omicron dahil galing sila sa ibang bansa”, pahayag ni Dr. Palanca.

Nito lamang Abril 27, 15 na galing din sa Tubbataha ang nagpositibo sa COVID-19 kaya nakikiusap ang IMT-Puerto Princesa sa mga may-ari ng yate na siguruhin munang nasa maayos na kalusugan at walang COVID-19 ang mga isinasakay na turista bago maglayag patungong Puerto Princesa at Palawan.

- ulat ni Rex Ruta