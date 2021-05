'Green lane' para sa vaccinated travelers iminungkahi

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Kahit nabakunahan na sa bansang pinanggalingan, hindi pa rin exempted sa mga travel protocol ang sino mang biyahero pagdating sa Pilipinas.

Ito ang isa sa idinadaing ni John dela Rosa, na nakapagpabakuna na sa Saudi Arabia.

"Hindi namin maintindihan how is it possible na we have to undergo 10-day quarantine kahit na we are vaccinated na... Marami kaming OFW na limitado na ang bakasyon... Para sa akin hindi patas, marami kaming importanteng bagay na gagawin, kukuha kaming documents at OEC (Overseas Employment Certificate) at hindi 'yun makukuha basta-basta," aniya.

Sa kasalukuyan, pagdating sa paliparan ay ia-assign ang mga OFW sa mga quarantine facility.

Sa ika-7 araw sa pasilidad pa sila isasailalim sa COVID-19 test.

Negatibo man ang resulta, kailangan manatili sa quarantine facility hanggang 10 araw. Kailangan ding maglaan ng 4 na araw para sa home quarantine.

Ibig sabihin, halos kalahating buwan agad ang nawala.

Kaya ang Department of Tourism, may iminumungkahing "green lane" para sa may bakuna na. Sa ilalim nito, maaaring mas maluwag ang dadaanang travel protocol.

Ani Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat, ibinase nila ang suhestiyon sa ginagawa sa Thailand.

Binabaan ng Thailand sa 7 araw ang quarantine period para sa mga nabakunahan na.

Ngayong linggo magpupulong ang pamahalaan para pag-usapan ang mungkahing green lane.



—Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News