DOH di pabor na ilaan ang karamihan ng bakuna sa NCR Plus

MAYNILA — Bagama't patuloy na bumababa umano ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa buong bansa, paulit-ulit ang paalala ng Department of Health (DOH) na nananatili pa rin ang banta ng virus.

Katunayan, sa pag-aaral ng Commission on Population and Development (Popcom), halos 1,300 sa 42,000 na barangay sa bansa ang may maraming kaso ng sakit. Mula Setyembre 2020 hanggang Abril 15, 2021, may average na 137 kaso sa mga ito.

"The Commission on Population and Development has identified 1,272 barangays nationwide as having the highest number of COVID-19 cases in the country, averaging 137 cases over an eight-month period," anila.

Rekomendasyon ng Popcom, gamitin ang kanilang ginawa bilang basehan sa rollout ng bakuna sa bansa.

Sabi naman ng OCTA Research Group, kung ang pagbabakuna ay nakatuon lamang sa populasyon at hindi sa risk level ng rehiyon, posibleng bumagal ang pag-recover ng ekonomiya mula sa pandemiya.

Ang kanilang suhestiyon, ilaan ang mas maraming doses ng COVID-19 sa NCR Plus na siyang sentro ng hawahan sa Pilipinas.

"Hindi naman lahat ibubuhos sa NCR. Prioirity ang NCR pero mag-a-allocate tayo ng mga 70 percent sa NCR, Calabarzon and Central Luzon, another 10 percent sa Western Visayas, tapos 20 percent sa rest of the country. So ito 'yung parang allocation based on risk," sabi ni OCTA fellow Guido David.

Dagdag ni David, dahil pa rin sa vaccine hesitancy, malabong makamit ang target na herd immunity. Mas makatotohanan umano na ma-achieve ang tinatawag na herd containment bago matapos ang taon, kung saan 50 porsiyento lang ang dapat maturukan, sa halip na 70 porsiyento.

"Hindi natin makukuha 'yung herd immunity dahil significant pa rin 'yung vaccine hesitancy 'tsaka hindi pa rin eligible 'yung mga minor natin. So ang estimate natin para makuha 'yung herd containment, mga 50 percent ng population mababakunahan... Attainable ito, depende kung gaano kabilis natin mabakunahan 'yung buong population," paliwanag ni David.

Pero ang DOH, sinabing hindi posibleng ilaan ang mas maraming doses ng bakuna sa NCR plus.

"Tayo ay nakagawa na ng focused intervention sa NCR Plus Bubble at nakita naman natin na bumababa na ang mga kaso dito... Sa tingin po namin hindi po ito (pagbibigay ng mas maraming bakuna sa NCR Plus) posible dahil meron din po tayong kailangan bigyang pansin na ibang rehiyon sa ating bansa," ani Health spokesperson Maria Rosario Vergeire.

—Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News